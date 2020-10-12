Ayrıca depo olarak kullanıldığı için elektrik, gaz ve su tesisatına sahip değildi. 3 yıllık çabanın sonucu kendisini fazlasıyla memnun etti. 2 yatak odalı bir daireye dönüşen bodrum katı, 110 bin Sterlin (930 bin Türk lirası) yatırım yapılarak içinde yaşanılabilir hale geldi... Küçük bir bahçesi de bulunan daire 475 bin Sterlin'e (4 milyon Türk lirası) satışa çıkarıldı.