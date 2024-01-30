Zihin oyunlarının gizli yüzü duygusal manipülasyon: Manipüle edildiğinizi gösteren 7 cümle

7. SIRLARINI BANA SÖYLERSEN BEN DE SANA SÖYLERİM

Manipülatör, kişisel bilgilerin paylaşılmasının bir güven ve sadakat testi olduğunu ima ediyor. Bu taktik, hedefin güvenilir ve ilgili olarak algılanma arzusunu istismar ederek, kendilerini rahatsız olsalar bile kişisel ayrıntılarını açıklamaya mecbur hissetmelerini sağlar. Manipülatör, daha sonra bu bilgiyi hedef üzerinde güç kazanmak için kendi avantajına olacak şekilde kullanmak ister.

Kaynak: Mystical Raven