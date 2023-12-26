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        Haberler Yaşam Zihin jimnastiği zamanı: İçinizdeki dedektifi harekete geçirecek 5 bilmece

        Zihin jimnastiği zamanı: İçinizdeki dedektifi harekete geçirecek 5 bilmece

        Bilmeceler, dikkat gerektiren ve genelde cevabı içinde gizli olan eğlenceli bulmaca türüdür. Bu tür sorular, içinde gizem barındırarak düşünme yeteneğini zorlar ve çözüm arayışında zihinsel esnekliği teşvik eder. İşte sizin için düşündürürken eğlendiren 5 farklı bilmece...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:53
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        • 1

          Bilmece çözmek, kelime oyunlarına dayalı bir zeka egzersizidir ve genellikle eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunar. Genellikle cevaplar ayrıntılarda gizlidir ve parçaları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkar. İşte sizin için, içinizdeki dedektifi uyandıracak 5 farklı bilmece...

        • 2

          1. YEMEK PARTİSİ

          Ben ve Grace bir parti veriyor. İkisi de aynı anda yemek hazırlıyor: Grace ızgarada, Ben ise mutfakta. Ancak ortada şüpheli bir şey var.

          Soru: Hangisi yanlış bir şey yapıyor?

        • 3

          Cevap:

          Ben'in(soldaki) ocağı kapalı.

        • 4

          2. HANGİSİ ANNE?

          İki kadın bir odada karşılıklı oturuyor, çocuk da yerde oynuyor.

          Soru: Sizce bu kadınlardan hangisi çocuğun gerçek annesidir?

        • 5

          Cevap:

          Solda oturan kadın, çocuğun annesidir. Duruşu hafif öne eğik ve bacaklarını çocuğa doğru konumlandırdığı görülüyor. Bu duruş, çocuğuna bakan bir annenin tipik koruyucu duruşunu sergiliyor. Ayrıca, küçük çocuklar aktivitelere katılırken annelerine doğru dönerek oynar.

        • 6

          3. ANTARKTİKA'YA GEZİ

          Tim, Antarktika'yı keşfetmek için işten izin istedi ve patronu da günlük fotoğraf atması şartıyla kabul etti. Tim her gün fotoğraf gönderiyordu ama geri döndüğünde kovuldu.

          Soru: Patronu bu fotoğraflardan Tim'in aslında Antarktika'da olmadığını nasıl anladı?

        • 7

          Cevap:

          Tim resimlere photoshop yaptı ama palmiye ağacının yapraklarını silmeyi unuttu.

        • 8

          4. YILBAŞI GİZEMİ

          Yılbaşında çalışan dedektif ihbar üzerine bir eve gider. İhbara göre ev sahibi, komşusunun yaptığı parti sırasında evine zorla girip değerli eşyalarını çalar.

          Ev sahibi bu suçlamayı reddederek “Bu doğru değil. Yılbaşını kutlamak için arkadaşlarımızın evindeydik. Kendi ağacımızı süslemeye bile pek vaktimiz olmadı.” der. Bunun üzerine dedektif ''komşunuzun doğru söylemediğinin farkındayım'' der.

          Soru: Dedektif nereden anladı?

        • 9

          Cevap:

          Ağacın ışıklarının fişi çekilmiş ve tek bir ampul eksikti, bu da onları işlevsiz hale getirir. Dedektif bu noktada ev sahibinin doğru konuştuğunu fark etti. Ayrıca ağacın aceleyle süslenmesi, sahibinin daha önce ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol etmediğini gösteriyordu.

        • 10

          5. YATIYA KALMA

          Kim'in yatıya kalma partisinde 5 çocuk vardı. Kim'in annesi odadan bir ses geldiğini duydu ama gitmedi. Sadece 10 dakika sonra aynı ses tekrarlandı ve Kim'in annesi odaya girer girmez pencerenin açık olduğunu gördü. Bütün çocuklar yataklarındaydı ama birisi odadan çıkıp geri dönmüş olmalıydı.

          Soru: Hangisiydi?

        • 11

          Cevap:

          En soldaki kızın ayağında ayakkabıları var, bu da onun dışarı çıktığını ve daha sonra içeriye döndüğünü gösteriyor.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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