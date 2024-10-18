Zigana Dağı sonbahar renklerine büründü
Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından Zigana Dağı Geçidi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor
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Zigana Dağı Geçidi, tarihi İpek Yolu güzergahındaki dağ, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçları, dökülen sararmış yapraklarıyla hazan mevsiminin en güzel halini yansıtıyor.
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Güzün tüm renklerinin bir arada görülebildiği güzergahta fotoğraf tutkunları, tabloları aratmayan manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.
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Trabzon'a 70 kilometre mesafedeki geçit üzerinde yer alan sosyal tesisler ve kamp alanları ise doğada zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından.
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Ziyaretçiler, ladin, sarıçam ve çam ağaçları ile kaplı ormanın yanı sıra bölgedeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nı gezme imkanı da buluyor.
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Bölgede erken saatlerde güne başlayan besiciler ise büyük ve küçükbaş hayvanlarının karnını doyurabilmesi için günün büyük bölümünü, mevsim dolayısıyla yeşilliğin azalmasına rağmen otlaklarda geçiriyor.
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