Kudret narı, Asya, Amazon Havzası, Doğu Afrika topraklarında kendiliğinden yetişen tropik bir meyvedir. Günümüzde ise dünyanın birçok bölgesinde üretilmektedir. Kudret narı yüksek miktarda C vitamini ve beta karoten içeriği sebebiyle birçok derde deva olarak bilinmektedir. Genellikle zeytinyağıyla tüketilir. Sağlığa çok faydalı bir diğer besin maddesi olan zeytinyağıyla birlikte kudret narından adeta bir sağlık deposu ortaya çıkmaktadır. Zeytinyağlı kudret narının saymakla bitmeyen faydalarını bu yazımızda sizler için derledik.

Zeytinyağlı Kudret Narı Faydaları

Kudret narı meyvesinin birçok kullanım şekli vardır. Fakat bu meyvenin, zeytinyağıyla birleştirilerek kullanımı oldukça yaygındır. İki şifa deposu besinin bir araya gelmesiyle sağlık için çok faydalı sonuçlar elde edilmektedir.

Zeytinyağlı kudret narı karışımı, içerdiği D, A, bakır, magnezyum, potasyum, C vitamini gibi vitaminlerle bağışıklığı güçlendirici bir etkiye sahip olmasıyla ünlüdür. Faydaları oldukça merak edilen bu karışım ile ilgili zeytinyağlı kudret narı zararlı mı, zeytinyağlı kudret narı macunu faydaları nelerdir, zeytinyağlı kudret narı cilde faydaları nelerdir gibi sorular sıklıkla araştırılmaktadır. İşte zeytinyağlı kudret narı faydaları:

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonları iyileştirir ve enfeksiyon gelişmesinin önüne geçer.

Gastrit, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarının önüne geçer, var olan mide hastalıklarını iyileştirir.

Hemoroide iyi gelir.

Kadınların üreme sağlığı açısından çok önemlidir. Üreme sistemi organlarında gelişebilecek enfeksiyonları engeller.

Zeytinyağlı kudret narı cilt için de çok faydalıdır. Ciltte oluşan sivilce gibi problemlerin önüne geçerken barındırdığı antioksidanlar aracılığıyla cildi güzelleştirir. Aynı zamanda ciltte oluşan egzama ve sedef ve mantar hastalıklarının iyileşmesinde rol oynar. Ciltteki lekelerin de iyileşmesine katkı sağlar.

Kudret narı, antibakteriyel ve antiviral özellikli bir besindir. Kudret narının hiv virüsünün yol açtığı problemlere dahi iyi gelmiş olduğu gözlemlenmiştir.

Kanserle ve tümörle savaşma özelliği vardır. kanser oluşumunu engellediği bilinmektedir. Prostat, rahim ağzı gibi kanser türlerinin kötü etkilerinin azaltılmasına yardımcı olduğu araştırmalarda yer almaktadır.

İçeriğindeki etken maddeler nedeniyle yanıkların iyileşmesinde etkilidir.

Astım gibi solunum yolları hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

Pıhtılaşma sorununun önüne geçer. Ayrıca kalp ve damar sağlığının korunması için kullanılabilecek önemli besinler arasındadır.

Sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Kabızlık ve ishal gibi rahatsızlıkları önler. Mide ve bağırsak sağlığının korunmasında etkilidir.

Kemik sağlığının korunmasında rol oynar ve kemik gelişimine katkı sağlar.

Kan şekerinin dengelenmesinde etkilidir. Şeker hastalığına sahip bireylerin şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki A vitamini ve beta karoten sebebiyle göz sağlığının korunmasında önemli bir destek görevi görür.

Zeytinyağlı Kudret Narı Nasıl Kullanılır?

İçerdiği vitamin ve minerallerle birçok derde deva olduğu bilinen zeytinyağlı kudret narı zeytinyağı ve kudret narının karıştırılmasıyla hazırlanır. Çekirdekleri çıkarılan olgunlaşmış kudret narı küçük parçalara ayrılır. Çekirdekleri mutlaka çıkarılmalıdır çünkü çekirdeklerinin zararlı olduğu bilinmektedir. Kudret narının elle parçalara ayrılması tavsiye edilmektedir. Eğer bu mümkün olmazsa bıçak yardımıyla da parçalanabilir. Doğranmış ve çekirdekleri çıkarılmış kudret narı kavanoza konur ve üzerine sızma zeytinyağı ilave edilir.

Karışım bu şekilde birkaç hafta bekletilir. Bazı kimseler bu karışımın 3 aydan fazla bekletilmesi gerektiğini, bazı kişiler ise birkaç hafta bekletmenin yeterli olduğunu ileri sürmektedir. Tercihe bağlı olacak şekilde bekletilen karışım bir kür halinde kullanılabilir. 21 gün boyunca 1 yemek kaşığı ya da 1 tatlı kaşığı boyunca içildikten sonra 1 hafta ara verdikten sonra bir kere daha 21 gün olacak şekilde kullanılabilir.