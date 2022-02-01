Zeytinyağı, içeriğinde, A, D, E ve K vitaminlerini ve birçok mineral barındırması nedeniyle güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu antioksidan özellikleri dolayısıyla hücre yenileme, bağışıklığı güçlendirme gibi birçok faydası olan zeytinyağı, saçlar için de oldukça faydalı bir üründür. Doğanın armağanı mucizevi besin maddesi zeytinyağının saça etkisi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Zeytinyağının saça olan etkileri ve faydalarını yazımızda derledik. İşte o faydalar...

Zeytinyağının Saça Faydaları

Yüzyıllardır faydalı bir besin maddesi olarak sofralarda yerini alan zeytinyağı, harici olarak kullanıldığında da birçok yarar sağlamaktadır. Zeytinyağı, cildi ve saçları güzelleştirmede oldukça sık başvurulan ürünlerden biridir. Yine sıklıkla saça zeytinyağı sürmenin yararları internette aratılan bilgilerden biridir ve zeytinyağının saça sağladığı faydalar birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

Sarımsaklı zeytinyağını saça sürmek iyi gelir mi konusu da sıklıkla aratılan konulardan biridir. Zeytinyağını saf halde saça uygulamanın oldukça fayda sağladığı gibi sarımsağı ezerek uygulamak etkisini artırarak yarar sağlayabilir. Saçların canlanması için sarımsak ve zeytinyağı birlikte uygulanabilir. İki türlü kullanımda saçlara fayda sağlayacaktır. Zeytinyağının saça faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Zeytinyağında bulunan E vitamini ve mineraller sayesinde saçtaki yağlanma ve kuruluk şikâyetlerinin önüne geçer.

Zeytinyağının içerdiği E vitamini aynı zamanda özellikle geç uzayan saçların uzamasına destek olur.

Sıklıkla kepeklenen saçlarda kepek probleminin önüne geçerken yeni kepek oluşumunu da önler.

Saça canlılık ve parlaklık kazandırır.

İçeriğindeki birçok vitamin sayesinde saçların güçlenmesini sağlar.

Saç köklerini besleyerek dökülmeleri önler. Bunun sonucunda cansız ve ince görünmeyen sağlıklı gür saçlar elde edilir.

Dış etkenlerden kaynaklı olarak saçın yapısında oluşan bozulmaların önüne geçer. Bu bozulmaların önüne geçildiğinde saçlar daha kolay şekillenir.

Zeytinyağı saç sağlığı için en önemli madde olan keratin üretiminin desteklenmesine neden olur. Keratin üretimi sayesinde saçlar canlı, parlak, yoğun, gür ve bu sayede oldukça sağlıklı görünmektedir. Saça uygulanan zeytinyağı sayesinde güçsüz ve ölü bir saç görünümünün önüne geçilir.

Saça zeytinyağı uygulamak saçtaki sebum dengesini sağlayarak yağlanmaların önüne geçer. Aynı zamanda kuruluğun da önüne geçer.

Saç sağlığı için çok önemli bir madde olan zeytinyağını saça uygulama şekli de önemlidir. Zeytinyağının etkin bir şekilde fayda sağlaması için doğru bir şekilde uygulama yapmak gerekir. Saçlarınızın güçlü, sağlıklı bir görünüme kavuşması için öncelikle zeytinyağını ılık kullanmalısınız. Hafifçe ılıtılan zeytinyağı, güçlü bir şekilde saç diplerine masaj yaparak sürülür. Bu aşamada eldiven de kullanılabilir. Yağın saç diplerine iyice nüfus edebilmesi ve gözeneklerden içeri aktarılabilmesi için güçlü bir masaj çok önemlidir. Bu şekilde saç diplerine ve uçlarına uygulanan zeytinyağı en az yarım saat olmak üzere saçta bekletilir. Beklettikten sonra önce şampuan uygulandıktan sonra durulanarak saçtan iyice arındırılır.

Zeytinyağını haftada 2, 3 kere saça uygulamanın herhangi bir sakıncası yoktur. En az haftada bir şekilde saça uygulanan zeytinyağı sayesinde sağlıklı, güçlü, parlak ve canlı saçlara sahip olunabilir.