Zeytinyağı mucizevi besinlerden biridir. Akdeniz ülkelerinde yetişen zeytin ağaçlarındaki zeytinlerden elde edilen zeytinyağı doğal bir şifa kaynağıdır. Vücudu yenileyen, kanserli hücrelere karşı savaşan zeytinyağı doymamış yağ asitleri ile aynı zamanda antioksidan açısından da zengindir. Cilt ve saç bakımı için de kullanımı önerilen zeytinyağının faydaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler ise zeytinyağı neye iyi gelir? sorusunu sıklıkla sormaktadır. Günümüzde saç bakım ürünlerinde, yüz maskelerinde ve el kremlerinde de zeytinyağı kullanımına sıkça rastlanmaktadır. İşte zeytinyağının faydaları hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Zeytinyağının Faydaları

Doğanın mucizelerinden biri olan zeytinden elde edilen zeytinyağı, düzenli tüketildiği takdirde metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağlar.

Vücutta meydana gelen iltihapları azaltırken yenilerinin oluşmasını engeller.

Felç riskini azaltmaya yardımcı olur.

Zihinsel fonksiyonları desteklediği için Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olur.

Tip 2 diyabet hastaları tarafından kullanıldığında fayda sağlar.

Kalp sağlığını destekler.

Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcıdır.

Sindirim sistemini düzenlemede etkilidir.

Kanserli hücrelere karşı koruma etkisi gösterir.

Bağırsak sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

Hücre duvarlarını destekleyerek güçlendirir.

Karaciğer dostudur. Karaciğerin temizlenmesinde etkili rol oynar.

Kemiklerin güçlenmesinde etkilidir.

Cilt ve saç sağlığı için olumludur.

Cilt hücrelerini yenileyerek yaşlanmanın belirtilerini azaltır.

Safrada taş oluşmasına engel olur.

Zeytinyağının Zararları

Zeytinyağının fazla tüketimi sağlığa zararlı olabilir.

Eğer yüksek miktarda zeytinyağı tüketilirse kilo alımı hızlanabilir.

Eğer zeytinyağını kızartma için kullanacaksanız yağın yanmamasına özen göstermelisiniz. Yanmış zeytinyağı kullanılmamalıdır.

Zeytinyağı safrada taş oluşmasını engelleme özelliğine sahiptir. Ancak fazla tüketildiğine tam ters olacak şekilde safra kesesinde taş oluşumu meydana gelebilir.

Aç Karnına Zeytinyağı İçmenin Faydaları

Metabolizmayı güçlendirir.

İltihabı önlemede etkilidir.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Kötü kolesterole iyi gelir.

Sindirim sistemine iyi gelir.

Kansere karşı mücadele eder.

Karaciğere iyi gelir.

Zeytinyağı Saça Faydaları

Zeytinyağının içinde saça iyi gelen E ve K vitaminleri bulunur. Bu yüzden saç bakım kremlerinde, şampuanlarında zeytinyağı sıkça kullanılır. Bunun yanı sıra zeytinyağı ile maske de yapılabilir. İşte zeytinyağının saça faydaları:

Saçların onarılmasını sağlar.

Saç köklerini besler ve güçlendirir.

Saçların yumuşak bir yapıya kavuşmasına yardımcı olur.

Saçların daha parlak görünmesini sağlar.

Saç köklerinin hava almasını sağlar, daha sağlıklı uzamasında yardımcıdır.

Zeytinyağı Cilde Faydaları

Zeytinyağı ciltte kullanıldığında güneş lekelerine iyi gelir.

Cildin yumuşamasını sağlar.

Sivilce tedavisinde etkilidir.

Makyaj temizlemede etkilidir.

Gözaltında meydana gelen morluk ve şişliklere iyi gelir.

Gözenekleri küçültür, tıkanık olan gözenekleri açmaya yardımcı olur.

Cildin kaybeden nemini geri kazanmasında yardımcıdır.

Zeytinyağı Bele İyi Gelir Mi?

Zeytinyağı vücuttaki ağrıların tedavisinde de kullanılan bir yağdır. Özellikle içeriğindeki fenolik asitler ve E vitaminleri sırttaki ve beldeki deriden içeriye nüfuz eder. Deriye nüfuz eden zeytinyağı lifli dokulara temas eder. Bu alandaki lifler beslendiği için zeytinyağı ağrıların azalmasında yardımcı olur. Bel ağrıları için zeytinyağı kullanmak isteyenler ağrılı bölgeye haftada 3 ya da 4 kez masaj yaparak işlem uygulayabilirler. Düzenli bir şekilde zeytinyağı masajı yapıldığı takdirde ağrılarda azalmanın meydana geldiğini görebilirsiniz.