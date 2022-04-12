Isırgan otunun faydaları

Isırgan otu faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından dile getirildiği için kişiler arasında merak edilen ve araştırılan bitkilerden biridir. Ciltle temas olduğunda tahrişe sebep olan ısırgan otu sağlık için oldukça şifalıdır. Genel olarak çay tüketimi bulunan ısırgan otunun bazı yörelerde çorbası yapıldığı da görülmektedir. Anavatanı Kuzey Asya olsa da ülkemizde de yetiştirilen ısırgan otu ülkemizde de yoğun olarak yetiştirilmektedir. İşte ısırgan otu neye iyi gelir? sorusunun merak edilen cevapları.

Isırgan Otu Faydaları

Doğada yer alan bitkilerin insan sağlığı üzerinde farklı etkileri bulunur. Isırgan otu da bu faydalı bitkilerin başında gelir. Çok eski tarihlerden bu yana ısırgan otu insan sağlığı için hastalıkların tedavisinde kullanılır. Isırgan otu içeriği nedeniyle anti mikrobiyal ve antioksidan özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra ağrı kesici etkisi de bulunur. Bu sebeple insan sağlığı üzerinde sayısız faydası bulunur. İşte ısırgan otunun faydaları:

Vücutta biriken toksinlerin dışarıya atılmasını sağlar.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Baş ağrısına iyi gelir.

Vücuttaki ödemin azalmasında yardımcı olur.

Kan dolaşımının düzene girmesinde ve artmasında etkilidir.

Kalp sağlığı için faydalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

Solunum problemleri yaşayan kişilerin tüketilmesi önerilir.

Alerjen sorunu olan kişilerin tüketilmesi önerilir.

Gut hastalığı olan kişiler tarafından kullanılması iyidir.

Kireçlenme ve eklem ağrısı yaşayan kişiler çay olarak tüketebilir.

Prostat problemi olan erkeklerin tüketmesi faydalıdır.

Kemik sağlığına iyi gelir.

Saç sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Saç köklerini besleyerek saç derisinin hava almasını sağlar. Böylelikle saçlar daha hızlı ve gür bir şekilde uzar. Aynı zamanda saçın yıpranmış görüntüsünü de iyileştirir.

Cilt sağlığı üzerinde faydaları bulunur.

Saç dökülmesi problemlerinde azalma sağlaması için kullanılabilir.

Isırgan Otu Zararları

Isırgan otu tüketimi güvenilir bitkilerden biridir. Ancak toplama sırasında eldiven kullanılmadığı takdirde ciltte tahriş meydana gelir. Bunun yanı sıra yaygın olmasa da ısırgan otunun zararları arasında şunlar yer alır:

Terleme

Midede bulantı

Kusma

İshal

Isırgan otu kullanımında en çok dikkat edilmesi gereken ise taze ısırgan otunun cilt üzerine ya da yaralar ile temas etmemesidir.

Isırgan Otunu Emziren Anneler İçebilir Mi?

Emziren anneler, emzirme döneminde sütlerini arttıracak besinler tüketmeye özen gösterirler. Bebeklerin anne sütü ile beslendikleri dönemde sütsüz kalmamaları için bitkisel çaylardan da faydalanmak isterler. Bu noktada Isırgan otunun süt arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden emziren anneler günde bir fincan ısırgan otu çayı tüketebilir. Ancak ısırgan otuna herhangi bir alerjisi olmamasına dikkat etmelidir. Bu yüzden tüketmeden önce doktora danışılması önerilir.

Isırgan Otu Kansere İyi Gelir Mi?

Isırgan otunun içeriğindeki bileşenlerin kansere direkt olarak engel olan bir etkiye sahip olup olmadığı hakkında kesin açıklamalar bulunmaz. Ancak antioksidan özelliği ile kanserli hücrelere karşı koruma sağlar.

Isırgan Otu İdrar Yolu Enfeksiyonuna İyi Gelir Mi?

Isırgan otu antibakteriyel özelliği olan bir bitki olduğu için idrar yolu enfeksiyonlara iyi gelir. Özellikle erkeklerde prostat rahatsızlığının tedavisinde kullanıldığı görülmektedir.