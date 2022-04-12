Alıç meyvesi, halk arasında farklı isimlerle de anılabilir. Dikenleri de bulunan alış meyvesi aynı zamanda akdikeni olarak da bilinmektedir. Alıcın 1 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu meyvenin ağacının boyu 7 metreye ulaşabilir. Antioksidan içeriği oldukça yüksek olan alıç meyvesinin sağlığa da faydası saymakla bitmez. Alıçın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da kişilere aktarılmaktadır. İşte alış meyvesinin bilinmeyen faydaları.

Alıçın Faydaları

Alıç neye iyi gelir? gelir sorusu kişiler tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaktadır. Alıç meyvesinin faydaları saymakla bitmez. Kalp sağlığından cilt sağlığına kadar pek çok hastalık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. İşte alıç meyvesinin mucizevi faydaları:

Alıç meyvesi doğal bir idrar söktürücüdür.

Mideyi rahatlatmaya yardımcı olur.

Damarları genişletir. Böylelikle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kalp atışlarını düzenler.

Sakinleştirici bir etkisi olduğu için vücuda dinginlik verir. Sinir bozukluklarını azaltmaya yardımcıdır.

Beyne giden damarlardaki kan akışının hızlanmasına yardımcı olur.

Uykusuzluk problemi olan kişilerin tüketmesi önerilir.

Tansiyon hastalarının kullanılması önerilir.

Alıçın Zararları

Alıç, kalp çarpıntısı için faydalı bir meyve olmasına rağmen aşırı tüketimi kalpte çarpıntının artmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra fazla alıç tüketimi mide bulantısına, baş dönmesine, bağırsaklarda problemlere yol açabilir. Alıç meyvesinin fazla tüketimi idrar problemlerine de yol açabilir. Özellikle kanlı idrar problemi fazla tüketim ile en çok görülen sorunlardan biridir.

Alıç Meyvesi Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Alıç meyvesi pek çok hastalığa iyi gelir. İbni Sina’nın da sağlık reçetesinde olduğu bilinen alıç meyvesinin fayda sağladığı hastalıklar şunlardır:

Bağışıklık sorunlarına iyi gelir.

Kolesterole iyi gelir.

Kalp ve damar sağlığına faydalıdır.

Tansiyon hastalarına fayda sağlar.

Kansere iyi gelir.

Alıç Yaprağının Faydaları

Alıç meyvesi kadar alıç yaprağı da insan sağlığına pek çok fayda sağlar.

Alıç yaprağında da antioksidan oranı çok yüksektir. Bu da kanser hücrelerine karşı savaşmaya yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Kan akışının hızlanmasını sağlar. İştahı kesici özelliği vardır. Bu yüzden zayıflamak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilmektedir.

Mide salığına iyi gelir.

Kansızlık problemlerinin giderilmesi için tüketilebilir.

Baş ağrısının azalmasına yardımcı olur.

Alıç Meyvesi Faydaları

Alıç meyvesi hem lezzetli hem de faydalı bir meyvedir. Meyve olarak direkt tüketiminin yanı sıra alıç meyvesinin yaprağı çay olarak tüketilirken, kurutulmuş alıç da çay olarak tüketilebilir. Alıç çayı tüketimi oldukça basit bir şekilde hazırlanmaktadır. Alıcın yaprağından ve çiçeğinden 1 tatlı kaşığını 1 bardak kaynamış su içerisine attıktan sonra 15 ya da 20 dakika boyunca demlemeye bırakmalısınız. Demlenen alıç çayını hem sabah hem de akşam birer bardak olmak üzere 2 bardak tüketebilirsiniz. Aç karnına tüketildiği takdirde alıç çayı iştahı kesmektedir. Böylelikle zayıflama sürecinde olan kişilerin yemek yeme isteklerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur. Antioksidan içeriği ile zararlı kanser hücreleri ile savaşır. Alıç meyvesinden yapılan çay aynı zamanda tansiyonu da dengelemeye yardımcı olur.