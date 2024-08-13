Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Zeytinli Rock Festivali’nin 10’uncu yılında dev kadro

        Zeytinli Rock Festivali’nin 10’uncu yılında dev kadro

        Zeytinli Rock Festivali, 10'uncu yılında 5 günde Mor ve Ötesi, Athena, Bülent Ortaçgil, Ceylan Ertem, Selda Bağcan, Cem Adrian, Kargo, Bulutsuzluk Özlemi, Duman, Yeni Türkü gibi birbirinden ünlü 60 sanatçıyı ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 00:08 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytinli Rock Festivali'nde dev kadro
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milyon Yapım organizasyonuyla ilk kez 2014 yılında düzenlenen Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali, bu sene 10’uncu yılını kutlayacak. Ortaca Belediyesi iş birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi katkıları ile Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı’nda 21-22-23-24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Zeytinli Rock Festivali, Türkiye’nin sevilen sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak. 2 ana sahnede Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Cem Adrian, Selda Bağcan, Manga, Pinhani, Emre Aydın, Seksendört, Pentagram, Kargo, Fatma Turgut, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceylan Ertem, Adamlar, Bülent Ortaçgil, Umut Kuzey, Dolu Kadehi Ters Tut, Madrigal’in de aralarında bulunduğu toplamda 60 sanatçı konser verecek.

        Bülent Ortaçgil
        Bülent Ortaçgil

        16 YILLIK KARGO HASRETİ SONA ERİYOR

        16 yıl önce dağılan Türk rock müziğinin köklü gruplarından Kargo, bu yıl tekrar bir araya gelmesinin ardından ilk kez bir festivalde konser verecek. Zeytinli Rock Festivali’nde Koray Candemir, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Mehmet Şenol Şişli ve Burak Karataş’tan oluşan orijinal kadrosu ile sahne alacak Kargo, bir dönem hit olmuş şarkılarını seslendirecek.

        Moğollar
        Moğollar

        UNUTULMAZ BİR FESTİVAL DENEYİMİ YAŞANACAK

        Zeytinli Rock Festivali’nde katılımcılar müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin de tadını çıkaracak. Gölgelik alanlı, doğayla iç içe kamp imkanının da sunulduğu festivalde çeşitli workshoplar ve aktivitelerle unutulmaz bir festival deneyimi yaşanacak.

        Cem Adrian
        Cem Adrian

        Zeytinli Rock Festivali’nin programı şöyle:

        21 Ağustos Çarşamba:

        Siyah Sahne: Cem Adrian - Ceylan Ertem - Bülent Ortaçgil - Sattas - Skapova - Ütopya Band

        REKLAM

        Kırmızı Sahne: Selda Bağcan - Seksendört - Emre Fel - Selin - Yavuzcan Çetin - Haybe

        22 Ağustos Perşembe:

        Siyah Sahne: Mor ve Ötesi - Adamlar - Feridun Düzağaç - Flört - Kıvılcım Ural - Alternans

        Kırmızı Sahne: Pinhânî - Dedublüman - Mavi Gri - Yedinci Ev - Marsis - Filozof Kedi

        23 Ağustos Cuma:

        Siyah Sahne: Duman - Güneş - Yeni Türkü - Manuş Baba - M'lisa - Hipersona

        Kırmızı Sahne: Emre Aydın - Madrigal - Nova Norda - İkilem - Kendimden Hallice - Birinci Kat

        24 Ağustos Cumartesi:

        Siyah Sahne: Athena - Fatma Turgut - Umut Kuzey - Reckol - Gökçe - Badi Gardi

        Kırmızı Sahne: Manga - Dolu Kadehi Ters Tut - Sena Şener - Ufuk Beydemir - Eda Baba - Merve Kazanç

        25 Ağustos Pazar:

        Siyah Sahne: Pentagram - Moğollar - Bulutsuzluk Özlemi - Black Tooth - Murder King - Alkera

        Kırmızı Sahne: Kargo - Yüksek Sadakat - Aylın Aslım - Malt - Kurtalan Ekspres - Ezgi Aktan

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeytinli Rock Festivali
        #cem adrian
        #Mor ve Ötesi
        #Bülent Ortaçgil
        #duman
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Habertürk Anasayfa