Zeytinli Rock Festivali’nin 10’uncu yılında dev kadro
Zeytinli Rock Festivali, 10'uncu yılında 5 günde Mor ve Ötesi, Athena, Bülent Ortaçgil, Ceylan Ertem, Selda Bağcan, Cem Adrian, Kargo, Bulutsuzluk Özlemi, Duman, Yeni Türkü gibi birbirinden ünlü 60 sanatçıyı ağırlayacak.
Milyon Yapım organizasyonuyla ilk kez 2014 yılında düzenlenen Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali, bu sene 10’uncu yılını kutlayacak. Ortaca Belediyesi iş birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi katkıları ile Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı’nda 21-22-23-24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Zeytinli Rock Festivali, Türkiye’nin sevilen sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak. 2 ana sahnede Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Cem Adrian, Selda Bağcan, Manga, Pinhani, Emre Aydın, Seksendört, Pentagram, Kargo, Fatma Turgut, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceylan Ertem, Adamlar, Bülent Ortaçgil, Umut Kuzey, Dolu Kadehi Ters Tut, Madrigal’in de aralarında bulunduğu toplamda 60 sanatçı konser verecek.
16 YILLIK KARGO HASRETİ SONA ERİYOR
16 yıl önce dağılan Türk rock müziğinin köklü gruplarından Kargo, bu yıl tekrar bir araya gelmesinin ardından ilk kez bir festivalde konser verecek. Zeytinli Rock Festivali’nde Koray Candemir, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Mehmet Şenol Şişli ve Burak Karataş’tan oluşan orijinal kadrosu ile sahne alacak Kargo, bir dönem hit olmuş şarkılarını seslendirecek.Moğollar
UNUTULMAZ BİR FESTİVAL DENEYİMİ YAŞANACAK
Zeytinli Rock Festivali’nde katılımcılar müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin de tadını çıkaracak. Gölgelik alanlı, doğayla iç içe kamp imkanının da sunulduğu festivalde çeşitli workshoplar ve aktivitelerle unutulmaz bir festival deneyimi yaşanacak.
Zeytinli Rock Festivali’nin programı şöyle:
21 Ağustos Çarşamba:
Siyah Sahne: Cem Adrian - Ceylan Ertem - Bülent Ortaçgil - Sattas - Skapova - Ütopya Band
Kırmızı Sahne: Selda Bağcan - Seksendört - Emre Fel - Selin - Yavuzcan Çetin - Haybe
22 Ağustos Perşembe:
Siyah Sahne: Mor ve Ötesi - Adamlar - Feridun Düzağaç - Flört - Kıvılcım Ural - Alternans
Kırmızı Sahne: Pinhânî - Dedublüman - Mavi Gri - Yedinci Ev - Marsis - Filozof Kedi
23 Ağustos Cuma:
Siyah Sahne: Duman - Güneş - Yeni Türkü - Manuş Baba - M'lisa - Hipersona
Kırmızı Sahne: Emre Aydın - Madrigal - Nova Norda - İkilem - Kendimden Hallice - Birinci Kat
24 Ağustos Cumartesi:
Siyah Sahne: Athena - Fatma Turgut - Umut Kuzey - Reckol - Gökçe - Badi Gardi
Kırmızı Sahne: Manga - Dolu Kadehi Ters Tut - Sena Şener - Ufuk Beydemir - Eda Baba - Merve Kazanç
25 Ağustos Pazar:
Siyah Sahne: Pentagram - Moğollar - Bulutsuzluk Özlemi - Black Tooth - Murder King - Alkera
Kırmızı Sahne: Kargo - Yüksek Sadakat - Aylın Aslım - Malt - Kurtalan Ekspres - Ezgi Aktan