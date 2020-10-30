Sizlere yumuşacık hemen bayatlamayan elinle üzerine bastırdığında tekrar eski şeklini alabilen zeytinli poğaça tarifi vereceğim. Kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim ve deneyince bana hak vereceksiniz.
Kaç Kişilik: 10-12
Hazırlama Süresi: 1 saat
Pişirme Süresi: 30 dakika
Zeytinli Poğaça İçin Gereken Malzemeler:
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 su bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı şeker
1 paket yaş maya(42gr)
2 adet yumurta(beyazı içine sarısı dışına)
1,5 tatlı kaşığı tuz
Alabildiği kadar un(yaklaşık 8 su bardağı)
İçi İçin;
Siyah zeytin
Üzeri İçin;
Yumurta sarısı
Zeytinli Poğaça Yapılışı:
Derin bir kabın içerisine ılık süt, su, şeker ve maya alınarak biraz beklenir.
Sonra sıvı yağ, şeker, tuz, yumurta beyazını koyup karıştırılır.
Un yavaş yavaş eklenip kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edilir.
Yaklaşık 45 dakika mayalandırılır.
Elimize hamur yapışmaması için sıvı yağa batırıp, hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartılır.
Ortasına zeytin koyup, tekrar yuvarlayarak tepsiye dizilir.
Diğer hamurları da aynı şekilde yapıp, tepsi mayası için bekletilir.
Üzerine yumurta sarısı sürerek, 180°fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
Afiyet olsun...
Püf Noktası:
Mayayı aktifleştirmek için su ve sütün ılık olması gerekir.
Diğer malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.
Unu eleyerek azar azar eklemeliyiz.
Dilerseniz içine kıyma, peynir vb. malzemeler de koyabilirsiniz.
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