Zeytinburnu nerede? Zeytinburnu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Zeytinburnu nerede? Zeytinburnu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Zeytinburnu, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan bir ilçedir. Sahip olduğu tarihle öne çıkan ilçenin köklü geçmişi ve özgün kültürü de dikkat çekicidir. Günümüzde konut ve ticaret açısından büyük bir dinamizm taşıyan bir ilçe olmuştur. Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Zeytinburnu, merkezi konumu ile birlikte şehrin en kolay ulaşılabilen bölgelerinden biri hâline gelmiştir. Peki Zeytinburnu konumu nedir?

ZEYTİNBURNU NEREDE?

REKLAM advertisement1

Zeytinburnu nerede yer alıyor? Avrupa Yakası’nda yer alan Zeytinburnu, tarihi yarımadanın kalbindedir. İstanbul’da yarımadanın batı kısmında konumlanan ilçe, birçok önemli ilçeye de komşudur. Doğusunda Fatih, batısında Bakırköy, kuzeyinde Bayrampaşa ve Güngören, güneyinde ise Marmara Denizi vardır.

REKLAM

ZEYTİNBURNU HANGİ ŞEHİRDE?

Zeytinburnu hangi şehirde? Şehrin 39 ilçesi arasına girmiş olan Zeytinburnu, sahip olduğu konum ile birlikte şehir merkezine son derece yakındır. Topkapı, Kazlıçeşme ve Merkezefendi gibi semtleriyle öne çıkmıştır.

ZEYTİNBURNU HANGİ İLDE?

Zeytinburnu hangi ilde yer alıyor? İstanbul’da yer alan Zeytinburnu, merkez sayılabilecek noktalardan birindedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak yönetilen ilçe, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da öne çıkmıştır. Parkları, bahçeleri, tarihi alanları ve yarımadaya yakınlığıyla en sevilen ilçeler arasındadır. ZEYTİNBURNU HANGİ BÖLGEDE? Zeytinburnu hangi bölgede? Türkiye’de Marmara Bölgesi’nde bulunan ilçenin batısında boğaz bulunur. İstanbul Boğazı’na yakın bir konumda yer alan bu ilçenin deniz ticaretine elverişli konumu şehir sakinlerinin beğenisini toplar. Ayrıca ilçenin kara ticaretine elverişli coğrafyası da dikkat çeken detaylardan biridir. REKLAM ZEYTİNBURNU KONUMU NEDİR? Zeytinburnu konumu nedir? İşte konu ile ilgili bazı bilgilerin derlenmesi; İlçenin bağlı olduğu il İstanbul’dur.

Şehrin tarihi yarımadasına yakın bir konumda yer alır.

Marmara Bölgesi’ndedir.

Avrupa Yakası’nda konumlanır.

İlçenin komşuları Fatih, Bakırköy, Bayrampaşa ve Güngören’dir. Zeytinburnu’na gitmek isterseniz metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ve sahil yolu ile erişim sağlayabilirsiniz. ZEYTİNBURNU HAKKINDA BİLGİLER Zeytinburnu’nun tarihi Bizans dönemine kadar uzanır.

Bölgede yer alan Merkezefendi Türbesi ve Topkapı surları, geçmişten bugüne taşınan önemli yapılardandır.

Osmanlı döneminde burası bilhassa deri ve tekstil üretimiyle öne çıkmıştır.

Cumhuriyet döneminde hızla sanayileşmiş ve tekstil merkezi olmuştur.

Günümüzde modern konut projeleri, AVM’ler ve yeşil alanlarla dönüşüm sürecine girmiştir.

Marmara Denizi kıyısındaki sahil şeridi, yürüyüş yolları ve parklarıyla hem yerel halk hem de ziyaretçiler için popüler hâle gelmiştir.

Kazlıçeşme sahili, özellikle gün batımı manzarasıyla öne çıkar.

Merkezefendi Camii, Seyyid Nizam Tekkesi, Zeytinburnu Kültür Vadisi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi önemli kültürel durakları bulunur. ZEYTİNBURNU ve ÇEVRESİNDE GEZİLECEK YERLER Zeytinburnu Sahili

İBB Topkapı Kültür Parkı

Panorama 1453 Tarihi Müzesi

Takkeci İbrahim Ağa Camii

Olivium Outlet AVM

Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı

Balıklı Ayazması

Yedikule Zindanları

Merkez Efendi Camii ve Türbesi

Tarihi Merkez Efendi Hamamı

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Yenikapı Mevlevihanesi

Seyyid Nizam Camii ve Türbesi

Fişekhane

İBB Soğanlı Bitkiler Parkı

Kazlıçeşme Fatih Camii

Yedikule Gazhane

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Şapeli

Erikli Baba Bektaşi Tekkesi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii

Abdülbaki Paşa Kütüphanesi

ÖNERİLEN VİDEO