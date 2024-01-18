Zeytinburnu'nda otomobil yol çalışması yapan kamyonete çarptı: 5 yaralı
İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol bakım çalışması yapan kamyonete arkadan çarptı. Kazada 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı
Zeytinburnu'nda yolda bakım çalışması yapan kamyonete otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, D-100 karayolu Zeytinburnu mevkisinde bakım çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait kamyonete arkadan çarptı.
4'Ü İŞÇİ 5 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada kamyonetteki 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.