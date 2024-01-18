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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeytinburnu'nda otomobil yol çalışması yapan kamyonete çarptı: 5 yaralı

        Zeytinburnu'nda otomobil yol çalışması yapan kamyonete çarptı: 5 yaralı

        İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol bakım çalışması yapan kamyonete arkadan çarptı. Kazada 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 04:34 Güncelleme: 18.01.2024 - 04:34
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        Otomobil yol çalışması yapan kamyonete çarptı: 5 yaralı
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        Zeytinburnu'nda yolda bakım çalışması yapan kamyonete otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, D-100 karayolu Zeytinburnu mevkisinde bakım çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait kamyonete arkadan çarptı.

        4'Ü İŞÇİ 5 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada kamyonetteki 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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