Zeytinburnu'nda öğrenci yurdunun altındaki otoparkta yangın paniği
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde özel kız öğrenci yurdunun alt katındaki otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan özel yükseköğretim kız öğrenci yurdunun alt katında yer alan otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yurtta bulunan öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.