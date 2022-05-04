Zeytin yaprağının faydaları

Aynı zamanda kilo verirken bağışıklık düşmez tersine zeytin yaprağıyla güçlenir. Pek çok kişi artık kilo vermek ve vücudundaki toksinleri atmak için pahalı ve zor çözümler yerine zeytin yaprağı gibi bitkisel çözümleri tercih etmektedir. Ayrıca ödemin de atılmasına destek veren zeytin yaprağı bedeni rahatlatır.

Zeytin Yaprağı Faydaları

Zeytin yaprağı fayda zengini olan bit bitkidir. Sizler için zeytin yaprağı faydaları arasında öne çıkanları sıraladık;

Zeytin yaprağının düzenli tüketilmesi zihne işlevsellik kazandırır.

Yüksek tansiyona da iyi gelen zeytin yaprağı kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.

Antibakteriyel olan zeytin yaprağıyla bakteri ve mantarlardan kurtulabilirsiniz.

Anne karnına oluşabilen genetik ve zihinsel sorunların önüne geçer.

Kemiklerde oluşabilecek iltihaplanmaları engeller.

Dişi ağrıyanlar için zeytin yaprağı kurtarıcıdır.

Yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar.

Zayıflamak isteyenlerin yardımcısıdır. Açlık hissini bastırır ve tok hissettirir.

Zeytin Yaprağı Zararları

Her faydalı besin gibi yanlış ve aşırı tüketimde zeytin yaprağı zararları da ortaya çıkabilmektedir. Özellikle alerjisi olanların zeytin yaprağını tüketmesi tavsiye edilmez. Bazı kişilerde zeytin yaprağı çayı ya da herhangi bir şekilde tüketildikten sonra mide bulanması, kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar oluşabilmektedir. Böyle durumlarda tüketimin durdurulması tavsiye edilir.

Zeytin Yaprağı Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Zeytin yaprağı faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da ele alınan bir konudur. Saraçoğlu zeytin yaprağı kürüyle kolaylıkla zayıflanabileceğini belirtmiştir. İlk olarak bir ay boyunca uygulandığında rahatlıkla iki kilo verildiği görülecektir. İnsülin direnci yüzünden kilo veremeyenler zeytin yaprağıyla hem kilolarından hem de insülin direncinden kurtulabilirler. Diyabet ve yüksek tansiyona da faydalı olduğu yine Prof. Dr. Saraçoğlu tarafından söylenmiştir.

Zeytin Yaprağı Zayıflatır Mı?

Pek çok kişi zeytin yaprağı zayıflatır mı diye merak etmektedir. Zeytin yaprağı tokluk hissi verdiği ve insülin direncine iyi geldiği için zayıflatıcı etkisi vardır. Ayrıca yağ yakımı da sağlayan zeytin yaprağıyla zayıflayabilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır diye merak edenler için ilk olarak bir tutam zeytin yaprağını kaynatılmış suya atmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Kaynamış suya atılan zeytin yaprakları 5-10 dakika demlendikten sonra süzülerek ılık olarak içilebilir.

Zeytin Yaprağının Saça Faydaları

Zeytin yaprağının saymakla bitmeyen faydaları arasında saça faydaları da pek çok kişi için önemli bir bilgidir. Zeytin yaprakları sayesinde kepek probleminizden kurtulabilirsiniz. Ayrıca zeytin yaprağının arındırıcı özelliği sayesinde saç derinizi arındırıp gözeneklerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece saç deriniz ihtiyacı olan nemi geri kazanır ve saçlar canlanarak parlar. Zeytin yaprağının suyunu saçınıza masaj yaparak sürebileceğiniz gibi içine zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Saç diplerinizi masaj yaparak bunu uyguladıktan sonra yaklaşık yarım saat saça nüfuz etmesini beklemelisiniz. Zeytin yaprağının içinde çeşitli mineral ve vitaminler bulunmaktadır. Bunlar saçları canlandırır, gürleştirir ve elektriklenmenin önlenmesine yardımcı olur. Zeytin yaprağı doğal olduğu için saça herhangi bir zararı da yoktur. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Nelere İyi Gelir?

Zeytin yaprağı çok faydalı bir bitkidir. Zeytin yaprağı nelere iyi gelir diye merak ediyorsanız sizler için sıraladık;

Zeytin yaprağı fazla kilolardan kurtulmaya yardımcıdır ve insülin direncine iyi gelir.

Yaraların hızlıca iyileşmesine iyi gelir.

Diş ağrısına iyi gelir.

Zihinsel işlevin kazanılmasına iyi gelir.

Kemiklerde iltihaplanmanın geçmesine iyi gelir.

Bakteri, mantar gibi sorunlardan kurtulmaya yardımcıdır.