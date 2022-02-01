Zeytinin şaşırtan faydaları

Zeytin, D, E, A vitaminleri ile potasyum, kalsiyum açısından zengin bir besindir. Doğadaki en bereketli ağaçlardan birinin meyvesidir ve lezzetiyle sofraları şenlendirirken aynı zamanda vitamin deposu olması özelliğiyle sağlık için oldukça yararlıdır. Zeytinin yararları birçok kişi tarafından merak edilen konulardandır. İşte o yararlar…
Zeytinin Faydaları
Zeytin, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin olması özelliğiyle birçok derde devadır. Zeytin ağacının meyvesi olan zeytin toplandıktan sonra bazı işlemlerden geçirilerek tüketilecek hale getirilip sofralarımızdaki yerini alır. Lezzetiyle dikkat çeken bu besin vücudumuza sağladığı yararlar bakımından da dikkat çekmektedir. Zeytinin yararları birçok kişi tarafından merak konusudur.
Zeytin hasat zamanları farklılığı nedeniyle siyah ve yeşil olmak üzere iki çeşide ayrılır. Siyah zeytinin faydaları ve yeşil zeytinin faydaları saymakla bitmiyor. Zeytinin tüm çeşitleri, E vitamini, A vitamini, B vitamini, çinko, potasyum, bakır, magnezyum, demir, kalsiyum gibi vitaminler ve omega 3 yağ asidi bakımından çok zengindir. Bu nedenle antioksidan içeriği yüksek besinler grubunda yer almaktadır. Bu nedenle de zeytin neye iyi gelir konusu sıklıkla araştırılmaktadır. Lezzetli besin zeytinin faydaları Canan Karatay tarafından da dile getirilmiştir. Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin bağışıklığı güçlendirerek vücuda birçok fayda sağladığını belirtmiştir. İşte zeytinin faydaları:
- Zeytin yüksek bir E vitamini kaynağıdır. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirme özelliğinin yanı sıra ciltteki nemi sağlayarak yaşlanma belirtilerinin önüne geçer.
- Zeytinin yüzde 74’ü oleik asitten oluşur. Oleik asit ise bir doymamış yağdır. Oleik asidin iltihaplarla savaşma, kanseri önleme, kolesterolü düşürerek kalp, damar hastalıklarının önüne geçme ve kansere karşı koruyuculuk sağlama özellikleri vardır. Doymamış yağların kilo vermeye yardımcı olma özelliği de vardır.
- Zeytinde, oleanolik asit, hidroksitirosol, oleropin ve tyrosol gibi antioksidanlar bulunur. Bu antioksidanlar sayesinde zeytin kalp sağlığına yararlı, iltihaplarla birlikte kanserle savaşan ve karaciğere de iyi gelen bir besin olma özelliğini taşır.
- Zeytinde yüksek oranda A vitamini bulunduğu için katarakt gibi göz rahatsızlıklarının önüne geçer.
- Zeytinin sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasında önemli bir rolü vardır. Bu rolü sayesinde kolon kanserini önlemede etkili olabilir. İshal ve kabızlığa da iyi gelir.
- Kan dolaşımı üzerinde olumlu etkileri vardır.
Hamilelikte Zeytin Yemek Zararlı Mıdır?
Hamileler, bebeklerinin sağlığını koruyabilmek adına gebelik sürecinde aldıkları besinlerle ilgili oldukça hassas davranmaktadır. Bu nedenle de hamilelikte zeytin yenilir mi, hamilelikte zeytin yemek zararlı mıdır gibi sorular merak konusu olmaktadır. Bu sorular anne adayları tarafından sıklıkla aratılmaktadır. Hamilelikte zeytin yemenin hiçbir zararı bulunmadığı gibi zeytinin gerek anne, gerekse bebeğin sağlığı üzerinde çok olumlu etkileri vardır.
Zeytinin içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar hamilelik boyunca bebeğin gelişimine büyük katkılar sağlar. A vitamini sayesinde bebeğin göz gelişimini olumlu etkilerken içeriğindeki omega 3 sayesinde hamilelerin kalp sağlıklarının korunmasını sağlar. Tüm bu yüksek yararlar nedeniyle anne adaylarının gebelikte düzenli olarak zeytin tüketimi önerilmektedir.
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