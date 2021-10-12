Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20 milyar 783 milyon 227 bin dolara yükseldi.
Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatı ise eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 57,4 artarak 30 milyon 30 bin dolara çıktı. Sektör böylece tarım grubunda ihracatını en fazla artıran sektör olarak dikkati çekti.
Sektör söz konusu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracattan yüzde 0,1 pay aldı.
Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke İspanya olurken İspanya'ya bu dönemde 4 milyon 670 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.
İspanya'yı, 3 milyon 794 bin dolarla ABD, 3 milyon 724 bin dolarla Almanya, 3 milyon 107 bin dolarla Irak, 1 milyon 714 bin dolarla Romanya, 1 milyon 452 bin dolarla Japonya, 1 milyon 230 bin dolarla Suudi Arabistan, 1 milyon dolarla Fildişi Sahili, 649 bin dolarla Bulgaristan, 527 bin dolarla İsrail izledi.
Zeytin ve zeytinyağı sektörüne İspanya'dan sonra Türkiye'nin önde gelen ihracat pazarlarından olan Almanya ve ABD'den talep gelmesi dikkati çekti.
DEĞER BAZINDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI DA İSPANYA'YA GERÇEKLEŞTİ
Zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracat artışı da İspanya'ya gerçekleşti. İspanya'ya ihracat eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 4 milyon 279 bin dolar arttı.
Zeytin ve zeytinyağı sektörünün dış satımı ABD'ye 1 milyon 713 bin dolar, Japonya'ya 1 milyon 23 bin dolar, Fildişi Sahiline 965 bin dolar, Suudi Arabistan'a 720 bin dolar, Kanada'ya 276 bin dolar, İsrail'e 270 bin dolar, Romanya'ya 190 bin dolar, Rusya Federasyonuna 174 bin dolar, Somali'ye 162 bin dolar artış kaydetti.
Sektör eylül ayında Kanada'ya 448 bin dolar, Rusya Federasyonuna 269 bin dolar, Somali'ye 223 bin dolar tutarında ihracat yaptı.
EN FAZLA İHRACATI İZMİR GERÇEKLEŞTİRDİ
İl bazında bakıldığında eylül ayında zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracatı 8 milyon 328 bin dolarla İzmirli şirketler yaptı.
İzmir'i, 4 milyon 192 bin dolarla İstanbul, 3 milyon 811 bin dolarla Manisa, 3 milyon 790 bin dolarla Aydın, 2 milyon 900 bin dolarla Hatay izledi.
Sektörün değer bazında ihracat artışında da İzmir başı çekti. İzmir'in zeytin ve zeytinyağı ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyon 879 bin dolar arttı.
Dış satımda Manisa 1 milyon 526 bin dolar, Ankara 1 milyon 294 bin dolar, Hatay 1 milyon 145 bin dolar, Aydın 1 milyon 72 bin dolar artış kaydetti.
Söz konusu dönemde Ankara 1 milyon 646 bin dolar tutarında zeytin ve zeytinyağı ihracatı yaptı.
TİM verilerine göre, zeytin ve zeytinyağı sektörünün eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şöyle:
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