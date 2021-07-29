Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, yaptığı yazılı açıklamada, zeytin ve zeytinyağı ihracatının bu yılın ocak-haziran döneminde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 gerilediğini belirtti.
Zeytin ve zeytinyağı ihracatının alt kalemlerine bakıldığında, en büyük payın 77 milyon dolarla sofralık zeytinin olduğuna dikkati çeken Er, "Sofralık zeytini yaklaşık 55 milyon dolarla zeytinyağı ve yaklaşık 4 milyon dolarla prina yağı izlemektedir. Yılın ilk yarısında 136 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. 2020-2021 sezonunda 300 milyon doları ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Er, zeytin, zeytinyağı ve prina yağı sektöründe en fazla ihracat yapılan ülkenin Almanya olduğunu, bu ülkeyi ABD, Irak, Romanya ve İspanya'nın takip ettiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, yeni dikilen ağaçların verimli hale gelmesiyle birlikte sofralık zeytin rekoltesinin 1 milyon 200 bin tona, zeytinyağı rekoltesinin ise 650 bin tona yükselmesinin beklendiğini belirten Er, şunları kaydetti:
"Bu rekoltelere ulaştığımız takdirde sofralık zeytinde dünya birinciliği Türkiye'nin olurken, zeytinyağında da ikinci sıraya ülkemizin adı yazılacaktır. Türkiye, üretimde bu seviyelere ulaştığı takdirde ihracatta da dünya genelinde fiyat yapıcı konuma gelecektir. Zeytinyağı ve sofralık zeytin ihracatında hedefimiz, ambalajlı ürün ihracatını artırmak ve 2025'te 1,5 milyar dolar dövizi ülkemize kazandıracak konuma gelmek."
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