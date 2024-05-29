Zeynep Tuğçe Bayat: İyi avukat olabilirdim

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Tuğçe Bayat, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan oyuncu, kısa bir süre önce rol gereği bir avukatı canlandırmıştı.

"EKSTRA ÖZELDİ"

Zeynep Tuğçe Bayat, "Geçen yaz çektik. Güzel eğlenmiştik. Yakın zamanda ikinci sezona başlayacağız. Aslında Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bir projede ilk defa avukatı canlandırdım. O yüzden ekstra özeldi" diye konuştu.

OYUNCULUĞU DAHA ÇOK SEVDİM

Zeynep Tuğçe Bayat, gazetecilerin "Oyuncu olmasaydınız avukat olur muydunuz?" sorusuna, "Sanmıyorum. Bölümü severek okudum. Belki oyunculuğu daha çok sevdim. İyi avukat olabilirdim" yanıtını verdi.