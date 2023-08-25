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Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkan Yardımcısı, söz yazarı Zeynep Talu, Bayar Müzik’in sahibi Burhan Bayar’a, savcılıktan 'Koruma Kararı’ aldırdı.

Uzun zamandır, MSG’ye karşı yazılı ve sosyal medyada aleyhte söylemlerde bulunan ve sonrasında MSG Haysiyet Kurulu kararıyla hakkında hak mahrumiyeti kararı çıkartılan Bayar’ın son tehdidini de bireysel olarak MSG Başkan Yardımcısı Zeynep Talu’ya yaptığı belirtildi.

Zeynep Talu

Zeynep Talu, Burhan Bayar'ın özelden gönderdiği mesajda kendisini kızına zarar vermekle tehdit ettiğini belirti. Talu, mesajların içeriğini de açıkladı; "MSG’yi başınıza yıkacağız" ve "Annesin, seni ve yavrunu üzmek istemem."

Zeynep Talu

Mahkeme; aleyhine tedbir istenen Burhan Bayar'ın, talep eden Zeynep Talu’ya karşı şiddet tehdidi devam ettiği lehine tedbir istenilenin ısrarlı takip mağduru olduğu anlaşılmakla olayın niteliği nazara alınarak ileride doğabilecek daha vahim olayların önlenebilmesi açısından mahkemece 6284 Sayılı Yasa'nın 5/1-a-c-f bentlerinde gösterilen tedbirlerin iş bu karar tarihinden itibaren 2 ay (iki) süreyle uygulanmasına karar verdi.

Burhan Bayar

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İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nin aldığı kararda, Zeynep Talu’nun talebinin kabulü ile; aleyhine tedbir uygulanan Burhan Bayar hakkında mağdur Zeynep Talu'ya yönelik olarak; 6284 Sayılı Kanun maddesi uyarınca karar verildi.

Karar hükmü şöyle; Burhan Bayar’ın Zeynep Talu’ya; şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta , okula ve işyerine yaklaşmamasına, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine dair tedbirlerin iş bu karar tarihinden itibaren 2 ay (iki) SÜRE İLE UYGULANMASINA, kararın ilgililerin adreslerine tebliğine, kararın 6284 Sayılı Yasa 10/2. maddesi uyarınca Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilmesine, kararın 6284 Sayılı Yasa 10/1 ve 6284 sayılı Yasaya ilişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 35/5 maddeleri uyarınca İstanbul C. Başsavcılığı tarafından infazını takip etmek hususunda bilgi edinilmesine, kararın 6284 Sayılı Yasa 8/5 Maddesi uyarınca aleyhine tedbir uygulanan kişi hakkında verilen bu tedbirlere uyulmadığı takdirde aleyhine tedbir uygulanan kişi hakkında ilk defasında 3 günden 10 güne, tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar ancak toplamda 6 ayı geçmemek üzere zorlama hapsi uygulanacağının ihtarına, (kararın tebliği ile birlikte aleyhine tedbir uygulanana ihtarın yapılmış sayılmasına), kararın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına, yapılacak masrafların suçüstü ödeneğinden karşılanmasına dair kararın ilgililere tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul 2. Aile Mahkemesi’ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe ile itiraz yolu açık olmak üzerinde dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi.