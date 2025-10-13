Zeynep Sönmez Ningbo Açık'ta 2. turda!
Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.
Giriş: 13.10.2025 - 19:44 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:44
Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, klasmanın 114 numarası Sasnovich ile karşılaştı.
23 yaşındaki Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen iki isim arasındaki maçı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ