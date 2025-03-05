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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, Indian Wells'ten çekildi - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Indian Wells'ten çekildi

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sakatlığı nedeniyle WTA 1000 turnuvası Indian Wells'ten çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:46
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        Zeynep Sönmez, Indian Wells'ten çekildi
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        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'ten sakatlığı nedeniyle çekildiğini açıkladı.

        Zeynep Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Indian Wells turnuvasından sakatlığım nedeniyle çekilmek zorunda kaldım. Oynamayı çok arzuladığım bir turnuvadan bu şekilde ayrılmak üzücü. En kısa zamanda daha güzel günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

        Dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan milli tenisçi, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek elemelerde final turuna yükselmişti.

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