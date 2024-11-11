Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel'den ayna karşısında poz - Magazin haberleri

        Zeynep Sever Demirel'den ayna karşısında poz

        Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından belirginleşen karnıyla ayna karşısında poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 21:16 Güncelleme: 11.11.2024 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayna pozunu paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski futbolcu ve Bodrum Futbol Kulübünün teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, ailelerine katılacak üçüncü kızları için heyecanlı bir bekleyiş içinde. İki kız çocukları bulunan çift, üçüncü bebeklerini kucaklarına alacakları anı sabırsızlıkla bekliyor.

        Zeynep Sever Demirel, hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak, karnının belirginleştiği anları ayna karşısında yakalayarak, pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

        REKLAM

        Her geçen gün büyüyen karnı ve mutlu halleriyle, hamilelik dönemi boyunca da sıkça paylaşım yapan Zeynep, bu özel anlarını sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Sever Demirel
        #Volkan Demirel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Habertürk Anasayfa