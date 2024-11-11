Zeynep Sever Demirel'den ayna karşısında poz

Eski futbolcu ve Bodrum Futbol Kulübünün teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, ailelerine katılacak üçüncü kızları için heyecanlı bir bekleyiş içinde. İki kız çocukları bulunan çift, üçüncü bebeklerini kucaklarına alacakları anı sabırsızlıkla bekliyor.

REKLAM advertisement1 Zeynep Sever Demirel, hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak, karnının belirginleştiği anları ayna karşısında yakalayarak, pozlarını hayranlarıyla paylaştı. REKLAM

Her geçen gün büyüyen karnı ve mutlu halleriyle, hamilelik dönemi boyunca da sıkça paylaşım yapan Zeynep, bu özel anlarını sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. Fotoğraflar: Instagram