Bursa'da yürekleri yakan kaza, 9 Ekim 2024'te saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya (16), karşıya geçmek istedi.

Kaza sonrası kaçan sürücü Efe Şayık, bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı.

Savcılık soruşturmasının ardından Efe Şayık hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkan ve savunmasında, kendisine yeşil ışık yandığını, Zeynep Naz'ın yaya geçidinde yola aniden atladığını belirterek, "Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum" diyen Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi.

Bu arada kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82.8 kilometre olarak tespit edildi. Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi.

Savcılık ifadesinde 'önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN HESAPLANDI

Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82.8 km/saat olduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"HERHANGİ BİR FREN SESİ DUYMADIM"

Raporda, Zeynep Naz'ın yayalara kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek istediği için 'asli kusurlu', Efe Şayık'ın ise 'üst derece tali kusurlu' olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Zeynep Naz Sarıkaya ile yolun karşısına geçmek isterken, aracı fark etmesiyle geri dönen R.E.E.'nin de (17) ifadesine yer verildi.

R.E.E. keşif günü verdiği ifadesinde, aracın süratinin fazla olduğunu ve fren sesi duymadığını belirterek, "Kaza anında çarpan aracın frene basıp basmadığını hatırlamamakla birlikte, herhangi bir fren sesi duymadım. Yola çıktıktan sonra aracın geldiğini görünce tekrar ışığa bakma fırsatım olmadı. Aracı görünce geri çekildim. Aracın hızının 50 kilometrenin üstünde olduğunu düşünüyorum. Zira araç 4x4 araçtır, 50 kilometre hızla çarpsaydı altına alıp sürüklerdi. Ancak kaza anında Zeynep Naz, neredeyse arabanın üstüne kadar yükseldi. Bana göre aracın kaza anındaki hızı 70-80 kilometre civarındaydı" dedi.

"2.5 TONLUK SİLAHIYLA ÖLÜM SAÇTI"

Raporun kazadaki kusurları gözler önüne serdiğini söyleyen Zeynep Naz Sarıkaya'nın annesi Ümmü Gülsüm Sarıkaya (42), sürücünün ilk duruşmada tahliye edilmesine tepki göstererek, "Benim kızım 16 yaşındayken Efe Şayık tarafından katledildi. Efe, 2.5 tonluk silahıyla FSM bulvarına gelerek ölüm saçtı. Kurşunu benim kızıma denk geldi. Ehliyeti yoktu, hız kurallarına uymadı. O yaya geçidinde yavaşlamayacaksa, yaya geçidi neden yapıldı? O çizgiler neden çizildi? Benim kızım kendisine yandığını zannettiği bir ışığa aldandı. 16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Burada iki aracın durmasıyla, çocuğum ışık kendisine yandı zannediyor.

"EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KIZIMI KATLETTİ"

Efe Şayık'ın ağır ceza mahkemesinde bir katil olarak yargılanmasını istiyorum. Aile Bakanlığı'nın avukatı da mahkemede bunun olası kast olduğunu söyledi. Bu da ağır cezada yargılanmasını gerektiriyor. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sesime ses olun. 6.5 aydır yanıyorum, başka anneler yansın istemiyorum. Ehliyetsiz bir sürücü tarafından katledildi. Çok acil ağır cezalar verelim ki bu sürücüler başka canları almasın" diye konuştu.

"GÖRMESİNE RAĞMEN FREN VE KORNAYA BASMAMIŞ"

Baba Yetkin Sarıkaya (46) ise Efe Şayık'ın emniyet, keşif ve savcılıktaki ifadelerinin birbirini tutmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yolda hız sınırı lambalara yaklaşırken 30 kilometredir. Buna rağmen Efe Şayı'ın hızlı olduğu nettir. Bilirkişi raporunda Efe Şayık'ın bilirkişi raporunda hızının 82 kilometre olduğu gözükmektedir. Buradaki en büyük etken, en büyük sebep, en korkutucu olay, Efe Şayık'ın, Zeynep Naz ve yanındaki arkadaşını görmesine rağmen yoluna devam etmesi adeta 'olursa olsun' mantığıyla fark edip, benim çocuğumu katletmesidir. Buradaki acı nokta, bunun ilk zamanda farkına varamadık. Bu üç ifadenin ortak noktası, kızımın yaya geçidine girdiği andan itibaren, kızımı ve arkadaşlarını görmüştür. Görmesine rağmen frene ve kornaya basmamış. Baktığımız zaman bu olayın asliyede değil, ağır cezada yargılanması gerekiyor. İnsan canı bu kadar hafif olmamalı. Efe Şayık görmesine rağmen kendisine yeşil ışık yandığı için, 'Kim çıkarsa çıksın önüme vururum' mantığıyla hareket etmiştir. Bu şekilde çocuğumu katletmiştir."