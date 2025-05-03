Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Zeynep Beşerler ile sevgilisi Nedim Yücel, geçtiğimiz gece Beyoğlu’nda el ele ve sarmaş dolaş görüntülendi.

Zeynep Beşerler, "Nasılsınız?" sorusuna; "Her şey çok güzel, hiçbir sorun yok" yanıtını verdi.

İstanbul’da yaşanan son deprem hakkında da konuşan Zeynep Beşerler, korkusunu dile getirerek; "Keşke taşınabilsek ama çocuk burada, okul burada… Yapamayız, yok öyle bir dünya yani" dedi.

“Nedim bey tatilde yanınızda olacak mı?” sorusu ise gülüşmelere neden oldu. Beşerler; “İllaki” cevabını vererek ilişkilerinin ne kadar keyifli ilerlediğini gösterdi.

"Ufukta bir evlilik görünüyor mu?" sorusu üzerine kahkahayla karşılık veren Zeynep Beşerler, "Ne? Ne alakası var!” diyerek, evlilik için henüz erken olduğunu vurguladı.

İHANET İDDİASIYLA AYRILMIŞTI

2013'te nikâh masasına oturan Zeynep Beşerler ile Emir İçgören, oğulları Kerem'i 2016'da kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Fakat çift, 10 yıllık evliliklerini 2024'ün Nisan ayında sürpriz bir şekilde tek celsede sonlandırmıştı.

İkilinin evliliği ihanet nedeniyle sona erdiği, Emir İçgören'in, Zeynep Beşerler'i tasarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı iddia edilmişti.

Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, ilk kez birlikte 2024'ün haziran ayında objektiflere yansımıştı. Boşanma sonrası Emir İçgören ile Ayşegül Kuru, Bebek'teki bir mekânda eğlenmişti. İkili, basın mensuplarını fark edince ne yapacağını şaşırmıştı.