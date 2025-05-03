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        Haberler Magazin Zeynep Beşerler ile Nedim Yücel: Evlilik için henüz erken - Magazin haberleri

        Zeynep Beşerler: Evlilik için henüz erken

        Geçtiğimiz yıl, Emir İçgören'den boşanan Zeynep Beşerler, emekli basketbolcu Nedim Yücel ile ilk kez el ele görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:31
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        Beyoğlu sokaklarında romantizm
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Zeynep Beşerler ile sevgilisi Nedim Yücel, geçtiğimiz gece Beyoğlu’nda el ele ve sarmaş dolaş görüntülendi.

        Zeynep Beşerler, "Nasılsınız?" sorusuna; "Her şey çok güzel, hiçbir sorun yok" yanıtını verdi.

        Nedim Yücel, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ın ve Türkiye millî basketbol takımının genel menajerlik görevini üstleniyor.

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        Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planlarından da bahseden Zeynep Beşerler; “Yaşasın! Hâlâ üşüyoruz, yaz gelsin, Bodrum’a gidelim artık” dedi.

        “Nedim bey tatilde yanınızda olacak mı?” sorusu ise gülüşmelere neden oldu. Beşerler; “İllaki” cevabını vererek ilişkilerinin ne kadar keyifli ilerlediğini gösterdi.

        İstanbul’da yaşanan son deprem hakkında da konuşan Zeynep Beşerler, korkusunu dile getirerek; "Keşke taşınabilsek ama çocuk burada, okul burada… Yapamayız, yok öyle bir dünya yani" dedi.

        "Ufukta bir evlilik görünüyor mu?" sorusu üzerine kahkahayla karşılık veren Zeynep Beşerler, "Ne? Ne alakası var!” diyerek, evlilik için henüz erken olduğunu vurguladı.

        İHANET İDDİASIYLA AYRILMIŞTI

        2013'te nikâh masasına oturan Zeynep Beşerler ile Emir İçgören, oğulları Kerem'i 2016'da kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Fakat çift, 10 yıllık evliliklerini 2024'ün Nisan ayında sürpriz bir şekilde tek celsede sonlandırmıştı.

        İkilinin evliliği ihanet nedeniyle sona erdiği, Emir İçgören'in, Zeynep Beşerler'i tasarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı iddia edilmişti.

        Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, ilk kez birlikte 2024'ün haziran ayında objektiflere yansımıştı. Boşanma sonrası Emir İçgören ile Ayşegül Kuru, Bebek'teki bir mekânda eğlenmişti. İkili, basın mensuplarını fark edince ne yapacağını şaşırmıştı.

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        #Nedim Yücel
        #Zeynep Beşerler

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