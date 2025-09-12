Habertürk
        Zeynep Bastık: Yaza kaç gün kaldı? - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ve Derya Uluğ'un yaz özlemi

        Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Derya Uluğ, tatil sezonunun kapanmasının ardından yaza olan özlemlerini şimdiden dile getirmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 17:09 Güncelleme: 12.09.2025 - 17:09
        Özlemleri şimdiden başladı
        Yazın büyük kısmını Çeşme ve Bodrum'da geçiren Zeynep Bastık, geçtiğimiz hafta sezonu kapatarak İstanbul'a döndü. 3 Eylül'de İstanbul'da konser veren Bastık'ın yaza olan özlemi şimdiden başladı.

        Sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşan şarkıcı; "Yaza kaç gün kaldı?" notunu düştü.

        Zeynep Bastık'ın ardından meslektaşı Derya Uluğ da; tatil pozlarını paylaşarak; "Lütfen yaz bitmesin" dedi.

        Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök ile yer aldığı fotoğraflarına da yayımladı.

        Tatilde aşk hali
        #Zeynep Bastık

