Şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerinin birinci yıldönümü geçtiğimiz ay sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün ilişkisinin evliliğe evrileceğini düşünenler, hiç de haksız değil.

Haksız olmadıkları, her fırsatta gözler önüne seriliyor.

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Bunun son örneği Bodrum'daki tatillerinde görüldü.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Türkbükü açıklarına demirledikleri teknede bir kez daha aşka geldi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; birbirlerine sarılıp keyifli dakikalar geçiren Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, aşklarını en romantik şekilde yaşamaya devam ediyor.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, sık sık birbirlerinin fotoğrafını çekti.