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        Haberler Magazin Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü'nün aşk hali

        Ünlü şarkıcıyla, ünlü oyuncunun aşk hali

        Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, Bodrum'da görüntülendi. Bastık ile Tütüncü, aşklarının romantik anlarını, teknede doyasıya yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 22:11 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:59
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        Tatilde aşk hali
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        Şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerinin birinci yıldönümü geçtiğimiz ay sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün ilişkisinin evliliğe evrileceğini düşünenler, hiç de haksız değil.

        Haksız olmadıkları, her fırsatta gözler önüne seriliyor.

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        Bunun son örneği Bodrum'daki tatillerinde görüldü.

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Türkbükü açıklarına demirledikleri teknede bir kez daha aşka geldi.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; birbirlerine sarılıp keyifli dakikalar geçiren Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, aşklarını en romantik şekilde yaşamaya devam ediyor.

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, sık sık birbirlerinin fotoğrafını çekti.

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        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü

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