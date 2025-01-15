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        Haberler Magazin Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den romantik kar tatili paylaşımı - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den romantik kar tatili paylaşımı

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü çifti, Kayseri Erciyes'te romantik bir kar tatili yaparak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 20:19 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:19
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          Bir süredir birlikte olan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, Kayseri Erciyes'te kar tatiline çıktı.

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          Ünlü çift, tatillerinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

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          Zeynep Bastık, sevgilisiyle çekilen romantik pozlarına; "Snowboard sevdalısıymışım izlenimi verdim" notunu ekledi.

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          Serkay Tütüncü ise bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak, Zeynep Bastık'ın gönderisine; "Tipini yerim" şeklinde bir yorum yaptı.

          Fotoğraflar: Instagram

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