Zeynep Bastık'tan Ali Can Ayyıldız açıklaması: İlişkiler başlar ve biter
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ali Can Ayyıldız ile ilişkisi sonlanan Zeynep Bastık, konuyla ilgili ikinci kez açıklamada bulundu
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir ödül törende 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne lâyık görülen Zeynep Bastık, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bastık, duygularını; "En sevdiğim ödül hep Üniversite ödülleri oluyor. Genç arkadaşlarımın beğenisini ve ilgisinde olmak beni çok mutlu ediyor" sözleriyle dile getirdi.
- 2
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'ın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ali Can Ayyıldız ile olan birlikteliğinin sonlandığı ortaya çıkmıştı. 30 yaşındaki şarkıcıdan konuyla ilgili ikinci kez konuştu.
- 3
"OLUR BÖYLE ŞEYLER"
Zeynep Bastık; "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiç bir sorun yok. Mutluluklar diliyorum herkese" dedi.
-