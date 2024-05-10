Zeynep Bastık'tan Ali Can Ayyıldız açıklaması: İlişkiler başlar ve biter

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir ödül törende 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne lâyık görülen Zeynep Bastık, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bastık, duygularını; "En sevdiğim ödül hep Üniversite ödülleri oluyor. Genç arkadaşlarımın beğenisini ve ilgisinde olmak beni çok mutlu ediyor" sözleriyle dile getirdi.