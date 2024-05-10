Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Bastık'tan Ali Can Ayyıldız açıklaması: İlişkiler başlar ve biter - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'tan Ali Can Ayyıldız açıklaması: İlişkiler başlar ve biter

        Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ali Can Ayyıldız ile ilişkisi sonlanan Zeynep Bastık, konuyla ilgili ikinci kez açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir ödül törende 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne lâyık görülen Zeynep Bastık, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bastık, duygularını; "En sevdiğim ödül hep Üniversite ödülleri oluyor. Genç arkadaşlarımın beğenisini ve ilgisinde olmak beni çok mutlu ediyor" sözleriyle dile getirdi.

        • 2

          Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'ın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ali Can Ayyıldız ile olan birlikteliğinin sonlandığı ortaya çıkmıştı. 30 yaşındaki şarkıcıdan konuyla ilgili ikinci kez konuştu.

        • 3

          "OLUR BÖYLE ŞEYLER"

          Zeynep Bastık; "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiç bir sorun yok. Mutluluklar diliyorum herkese" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Habertürk Anasayfa