Zeynep Bastık'ın geleneksel tekne tatili partisi
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, kız arkadaşlarıyla birlikte tekne tatilinin tadını çıkardı
Zeynep Bastık, yaz mevsimini keyifle geçiriyor ve tatilin tadını çıkarıyor.
Zeynep Bastık, kız arkadaşlarıyla birlikte bir teknede denizin ve güneşin keyfini sürüyor.
Tekne üzerinde verdiği çeşitli pozlarla dikkat çeken şarkıcı, bu anlarını takipçileriyle de paylaştı.
Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda; "Geleneksel dünya güzellerim, tekne tatili partisi 2" notunu düşerek neşeli anlarını sevenleriyle buluşturdu.
Fotoğraflar: Instagram