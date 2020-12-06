Şarkıcı, geçtiğimiz hafta paylaştığı fotoğrafta da iki çocuk özlemini dile getirmişti:



En başta sağlıklı ve huzurlu olmak istiyorum. Hayatlarınızın içinde uzun yıllar şarkı söyleyerek, varolmak istiyorum. Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. Ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok.