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        Zeynep Bastık bikinili pozunu yayınladı! Ünlü güzele dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi!

        2021 Temmuz ayında Tolga Akış ile Çeşme'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık evliliğini 1 sene sürdürebilmiş sonrasında ani bir kararla boşanmıştı. Özel hayatının yanında sosyal medya gönderileriyle de sık sık adından söz ettiren Bastık, son olarak bikinili pozlarını yayınladı.

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 14:31
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          2021 Temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık evliliğini 1 sene sonra ani bir kararla sonlandırmıştı. Özel hayatının yanında iddialı Instagram pozlarıyla da sık sık adından söz ettiren Bastık, son olarak bikinili göknderilerini sevenlerinin beğenisine sundu.

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          Zeynep Bastık boşanmasının ardından: "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Bebek sahibi olmayı istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim." demişti.

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          Şimdilerde işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikte olan sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, doğumgününde sevgilisiyle çekildiği karelerini de sosyal medya hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan etmişti.

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          Zeynep Bastık'ın  2.2 milyon takipçili Instagram hesabında son yayınladığı gönderileri 52 binin üzerinde beğeni ve 290'ın üzerinde yorum aldı.

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          İşte Zeynep Bastık'ın son pozları...

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