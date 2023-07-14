Zeynep Bastık bikinili pozunu yayınladı! Ünlü güzele dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi!
2021 Temmuz ayında Tolga Akış ile Çeşme'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık evliliğini 1 sene sürdürebilmiş sonrasında ani bir kararla boşanmıştı. Özel hayatının yanında sosyal medya gönderileriyle de sık sık adından söz ettiren Bastık, son olarak bikinili pozlarını yayınladı.
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2021 Temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık evliliğini 1 sene sonra ani bir kararla sonlandırmıştı. Özel hayatının yanında iddialı Instagram pozlarıyla da sık sık adından söz ettiren Bastık, son olarak bikinili göknderilerini sevenlerinin beğenisine sundu.
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Zeynep Bastık boşanmasının ardından: "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Bebek sahibi olmayı istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim." demişti.
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Şimdilerde işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikte olan sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, doğumgününde sevgilisiyle çekildiği karelerini de sosyal medya hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan etmişti.
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Zeynep Bastık'ın 2.2 milyon takipçili Instagram hesabında son yayınladığı gönderileri 52 binin üzerinde beğeni ve 290'ın üzerinde yorum aldı.
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İşte Zeynep Bastık'ın son pozları...
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