Zeynep Avcı yine jürileri mest etti!

Zeynep Avcı, 'Voice of Germany'de yine jürileri mest etti! - Magazin haberleri

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Türk kökenli Zeynep Avcı, Almanya'da yayınlanan "Voice of Germany" yarışmasındaki performansıyla yine kendisine hayran bıraktı. Daha önce Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendirerek jüri üyelerini mest eden Avcı, bu kez Zerrin Özer'den 'Kıyamam'ı seslendirdi.

Yine sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Zeynep Avcı, ayakta alkışlandı. Performansını sergilediği sırada gözlerinin dolduğu görülen Avcı, izleyicileri de duygulandırdı.

PERFORMANSI GÜNLERCE KONUŞULDU

Almanya'da yaşayan Türk kökenli müzisyen Zeynep Avcı'nın, 'The Voice of Germany' adlı şarkı yarışmasındaki sahne performansı hem Almanya'nın hem de Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Şarkıcı Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendiren 38 yaşındaki Avcı, sadece 2 dakikalık performansıyla yalnız jüri üyeleri ve seyircileri değil, adeta herkesi kendine hayran bırakmıştı.

SILA'NIN SAHNESİNDE SÜRPRİZ KONUK

Sıla da birkaç gün önce 'The Voice of Germany' yarışmasında sergilediği performansla tanınan Türk yarışmacı Zeynep Avcı'yı sahnesinde ağırlamıştı. Sıla hayranı olduğu öğrenilen Avcı, sanatçının 'Oluruna Bırak' şarkısını söylemişti. Şarkının bir bölümünde düet yapan ikili, seyirciden büyük alkış almıştı.

ŞARKISINI SILA HAZIRLAYACAK

Ayrıca Sıla, Almanya'da uzun zamandır sahneye çıkan Zeynep Avcı'ya Türkiye'de yapmak istediği müzik çalışmalarında da destek olacak. Avcı'nın Türkiye'deki ilk single'ını Sıla'nın hazırlayacağı ve piyasaya sunmasına destek olacağı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz ekim ayında çıktığı Türkiye turnesinde 22 ay gibi uzun bir aradan sonra bir çok şehirde düzenlenen konserlerde sevenleriyle buluşan Sıla, 10 Aralık'ta İstanbul Zorlu PSM sahnesinde olacak.