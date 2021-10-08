Zeynep Avcı, sesiyle 'Voice of Germany' yarışmasını salladı

HABERTURK.COM

Türk kökenli Zeynep Avcı, Almanya'da yayınlanan "Voice of Germany" yarışmasındaki performansıyla kendine hayran bıraktı. 4 jüri üyesi de Avcı'yı kendi takımında görmek istedi.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU!"

Şarkının sonunda salon Avcı'yı ayakta alkışladı. Alman jürisi, “Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu. Bu ne kadar güzel bir ses ve ne güzel bir yorum...” diyerek, hayranlıklarını dile getirdi. Sarah O'Connor ve diğer jüri üyelerinin ekibinde görmek istediği Avcı, Johannes Oerding'i seçti.

"YABANCI DİLDEKİ ŞARKININ DİLİNİ BİLMESEK BİLE ŞARKIYI HİSSETMEMİZ MÜMKÜN"

20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep, "Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınıyor. Avcı'nın ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya geldi ve Berlin'de büyüdü. Hem Almanca, hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep Avcı, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getiriyor.

İki çocuk annesi Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Tan Taşçı da sosyal medya hesabından şarkı ile ilgili bir paylaşımda bulunurken duygulandığını belirtti.