Almanya'da yaşayan Türk kökenli müzisyen Zeynep Avcı'nın, 'The Voice of Germany' adlı şarkı yarışmasındaki sahne performansı 3 gündür hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündeminde. Şarkıcı Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendiren 38 yaşındaki Avcı, sadece 2 dakikalık performansıyla yalnız jüri üyeleri ve seyircileri değil, adeta herkesi kendine hayran bıraktı.

Ailesi Zonguldaklı kendisi ise Berlin doğumlu olan Avcı için jüri üyeleri Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos ve Mark Forster kendi takımlarına dahil edebilmek için dil döktü. 4 jüri üyesinin tüylerini diken diken eden performans sonrası Avcı'nın tercihi ise Johannes Oerding oldu.

Johannes Oerding

TAN'DAN TEBRİK

Ünlü şarkıcı Tan da Zeynep'in performansından çok etkilendiğini dile getirerek, "Çok duygulandım, tebrikler" mesajını paylaştı.

Tan'ın paylaşımı da 1,5 milyon izlendi

2 GÜNDE 95 BİN TAKİPÇİ



Berlin'deki mekanlarda sahne alan BeatzTanbul adlı müzik grubuyla da tanınan Zeynep Avcı'nın performansı kısa sürede viral oldu. Youtube Almanya'da trendlerin ilk sırasına oturan şarkıcı, Youtube Türkiye'de ise trendlerde ikinci sırada yer aldı. Zeynep'in performansı 'The Voice of Germany'nin Instagram sayfasında ise 3 milyondan fazla izlendi. Zeynep, Google'da da en çok aranan isimlerin başında geldi ve Twitter'da gündem oldu. Yarışmadan önce yaklaşık 5 bin takipçisi olan Zeynep Avcı'nın takipçisi sayısı ise 2 günde 100 bine ulaşmış durumda.

Zeynep Avcı 2 çocuk annesi

Demet Akalın, İrem Derici, Yeşim Salkım gibi pek çok ünlü isim de Zeynep'in performansını sosyal medya sayfalarına taşıdı. Akalın, "İstanbul'da sahne alması için girişimler başladı" derken, Derici ise, "Darma duman oldum, ağzına sağlık" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİ YARIŞMA

Yapım şirketleri Zeynep'in kapısını çalmaya başlamış durumda olsa da o 'Önceliğim yarışma' diyor.

DİLLER FARKLI OLSA DA ŞARKI HİSSEDİLEBİLİR

Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce, "Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.