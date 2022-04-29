Zeynep Avcı'nın şarkısı Sıla'dan

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Katıldığı yarışmayla hayatı değişen ve herkesin hafızalarına kazınan Zeynep Avcı'nın hem Türkiye'de hem de Almanya'da büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu.

Günlerce konuşulan ve sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan Avcı, yeni şarkısı "Çığ" için stüdyoya girdi. Sıla'dan tam destek alan Avcı, çıkışını da Sıla şarkısı ile yapıyor. "Çığ" isimli şarkının sözü ve bestesi Sıla imzası taşırken, aranjörlüğünü Gürsel Çelik üstlendi. Zeynep Avcı, şarkının tüm stüdyo sürecinde Sıla ile çalıştı.

Zeynep Avcı "Çığ" şarkısının klip çekimlerinde Murat Joker yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. 12 saat süren klip çekimleri Zekeriyaköy'de, bir villada gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 kişilik bir ekiple çekimleri gerçekleştirilen klibin görüntü yönetmenliğini Varol Şahin üstlendi.

Zeynep Avcı'nın fotoğraf çekimlerini ise Emre Yunusoğlu gerçekleştirdi. Avcı'nın "Çığ" adlı şarkısı klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.