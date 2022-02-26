Sıla ile düet müjdesi!

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Almanya’da yayınlanan 'The Voice of Germany' yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile büyük beğeni toplayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam birlikte sahne aldı. Avcı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"YÜREKLERE DOKUNABİLMEK AYRI BİR KEYİF"

Zeynep Avcı, katıldığı yarışmayla alakalı sorulara, "Benim için çok güzel geçti. Tabii ki böyle bir izdihamla karşılaşacağımı düşünmedim. Türkçe bilmeyenler için böyle duygusal anlamda yüreklere dokunabilmek ayrı bir keyif, ayrı bir gururdu benim için." yanıtını verdi.

SILA İLE DÜET SÜRPRİZİ

Avcı, "Orada Sıla Hanım'ın konserine davet edildim, güzel bir düetimiz oldu. Buradan da onunla birlikte çalışacağımıza dair açıklamamızı yapabiliriz. Kendisinin bana vermiş olduğu ilk single çalışmam çok yakında piyasaya girecek. Onun mutluluğu ve hevesini yaşıyorum." diyerek, yeni çalışmasını da açıkladı.

"TAN'IN KONSERİNE MİSAFİR OLMAK İSTERİM"

Basın mensuplarının, "Sıla'nın haricinde çalışmak istediğiniz başka bir sanatçı var mı?" sorusuna da cevap veren Zeynep Avcı, "Sıla ve Sezen Aksu en değerli isimlerdi, benim için büyük bir şans oldu. O nedenle şu an sadece Sıla Hanım ile çalışmanın keyfini yaşıyorum. İlerleyen zamanlarda tabii ki de duygularına güvendiğim çok güzel isimler olacaktır. Mesela Tan Bey'in konserine misafir olmak isterim. Benim için çok özel, yüreğine çok saygı duyduğum bir isim. Benim için bütün şarkıları ayrı güzel." ifadelerini kullandı.

"20 YILDIR HER ŞEYİ OKUDUM"

Batı müziği eğitimi aldığını dile getiren Avcı, "Sahne hayatım boyunca 20 yıldır her şeyi okudum, okumaya da gayret gösteriyorum ama gönlüm birazcık fantazi poptan yana diyebilirim. Araya biraz rock da katıyoruz. Hepsine biraz kendi duygumu katınca ortaya bir şeyler çıkıyor." şeklinde konuştu.

Uluslararası bir sürpriz gelebileceğini de belirten Zeynep Avcı, "Yeni projeler için görüşmeler var." diyerek, röportajı noktaladı.