Zeynep Avcı'dan 'Yalan'

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Yarışmadaki yorumuyla Türkiye'nin yanı sıra Alman jüriyi ve seyircileri de etkileyen Zeynep Avcı, geçtiğimiz ay sözü ve müziği Sıla'ya ait olan "Çığ" şarkısıyla çıkış yapmıştı.

Avcı, internette sadece yarışma kaydı bulunan ve milyonlarca kez tıklanan sözü, müziği Tan Taşçı'ya ait olan "Yalan" parçasını stüdyoda yeniden okudu.

"Yalan"ı "Kaderimi değiştiren şarkı" olarak tanımlayan Zeynep Avcı, parçanın düzenlemesini de müzisyen Çağrı Telkıvıran'a emanet etti.