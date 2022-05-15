"Yeni şarkı çok beğenildi"

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Zeynep Avcı ve Serdar Ortaç, dün akşam Maslak'taki bir mekanda hayranlarıyla bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, sahnede Trabzonsporlu hayranlarının şampiyonluğunu kutlamayı ihmal etmedi.

Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Zeynep Avcı, yeni şarkısı ile ilgili, "Yeni şarkımız 'Çığ' çok beğenildi, çok güzel tepkiler aldık. Tabi 'Yalan' şarkısı ile birlikte çıtamızı baya yükseltmiştik, arkasından gelen şarkının çıtasını düşürmemesi gerekiyordu. Söz, müzik Sıla olduğu için zaten söyleyecek bir şey yok." dedi.

Avcı, daha sonra muhabirlerin "Sahnede 'Yalan' şarkısına çok istek olduğunu öğrendik, bu duruma ne gibi çözüm buluyorsunuz?" sorusuna "Şarkı dijital platformlarda henüz olmadığı için insanlar 'Yalan' şarkısını doya doya dinlemek istiyorlar, doğal karşılıyorum. Ama Zeynep Avcı başka şarkılar da söylüyor, sitem ediyorum." diyerek, espri yaptığını belirtti.

"TÜRKİYE'YE TAMAMEN DÖNMEN İSTİYORUM"

Almanya'da yaşayan Zeynep Avcı, "Türkiye'ye dönme planınız var mı?" sorusuna ise "Şu an Türkiye turnesine başladık. Birçok konserimiz var. Sürekli gidip geliyoruz ama burada yoğunum. Şu an için Türkiye'ye dönüş yok ama ileride Türkiye'ye tamamen dönmek istiyorum." dedi.