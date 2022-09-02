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Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, okulundan mezun olarak Hollanda'dan Türkiye'ye döndü. Alkan “Hollanda’dan döndüm, okulumu da bitirdim. Sevgilim orada kaldı ama ben tamamen şu an kariyerime odaklandım. Oyunculuk üzerine eğitim almaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Babam ile aynı projede yer alma konusunda şu anlık bir gelişme yok, onun kendi işleri, benim kendi işlerim var. Babamla ilişkim küçüklüğümden beri çok güzel, o benim en yakın arkadaşım” dedi.

Zeynep Alkan, yüzünde aniden sivilceler için gördüğü tedavi hakkında ise şunları söyledi; "Çok şükür atlattım, şu an için bir sıkıntı yok." Alkan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak ise "Artık eskisi kadar kullanmıyorum. Ben iyi enerjimi paylaşmaya çalışıyorum. Babam rahatsız olmuyor bu durumdan. Her zaman da beni destekliyor, zaten ben de yanlış bir şey yaptığımı ve aşırıya kaçtığımı düşünmüyorum" şeklinde yorum yaptı.