Estetik hakkında da konuşan oyuncu, şunları söylemişti:

Yüzüme estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Burnumun estetik olduğunu düşünüyorlar ama estetik yok burnumda da… Eğer yüzünü değiştirirsen, herkes gibi olmaya başlıyorsun. Bu da mesleki hayatında senin önünü kapayabilecek bir şey diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.