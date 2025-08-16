Zeydan Karalar için AYM'ye başvuru
Adana'da, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduklarını söyledi.
"YETKİ SAPTIRMASI YASAĞINA AYKIRI"
Ersöz, paylaşımında, "Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik" dedi.