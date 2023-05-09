Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı için UNESCO hazırlığı

"DİYARBAKIR'IN TANITIMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Kazı ve restorasyon Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi ile Mithras Kutsal Alanı'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde birlikte olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Asıl listeye alınması için çalışmalara başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı´nın iş birliğiyle biz asıl liste için alan yönetim planı ve UNESCO dosyası hazırlıyoruz. Bu yılın sonunda dosyamızı UNESCO´ya sunacağız. Şu ana kadar Türkiye´de 19 yer UNESCO Dünya Mirası asıl listesinde, bizim hedefimiz 20 ya da 21´inci yerin Zerzavan Kalesi ve Mitras Kutsal Alanı olması. Böylece Diyarbakır´dan 4 yer birden UNESCO´da olacak. Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı.