Zerrin Tekindor, Tokyo aşkına
Zerrin Tekindor, Tokyo gezisinden izlenimlerini dile getirdi; "Gördüğüm en iyi kalpli şehir…"
Giriş: 01.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:26
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Zerrin Tekindor, oğlu Hira Tekindor ile Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti.
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Zerrin Tekindor, İstanbul'dan yaklaşık 9 bin kilometre uzaklıktaki Tokyo gezisinden izlenimlerini dile getirdi.
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"Gördüğüm en kalabalık, en karışık, en rahat, en huzurlu, en güler yüzlü, en iyi kalpli şehir…"
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Zerrin Tekindor, Tokyo gezisinden izlenimlerini dile getirdi; "Gördüğüm en iyi kalpli şehir…"
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