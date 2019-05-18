Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor, imaj değiştirdi. Tekindor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yeni saç stiliyle dikkat çekti. Tekindor, daha önce kumral olan saçlarını gri renge boyattı. Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri sarı rengi Tekindor'a yakıştırmazken bazıları ise, "Ne yapsan yakışıyor" yorumunda bulundu.