Zerrin Özer: Çok sinirlendim

Zerrin Özer ve Serap Zincir, düet yaptıkları 'Akıllı Ol' adlı şarkının klip çekimi için kamera karşısına geçti.

Özer ve Zincir, "Çok mutluyuz birlikte şarkı yaptığımız için. İkimiz de birbirimize iyi geldik. Evren’in işi bizi bir araya getirdi. Kader bizi bir araya getirdi" dedi.

REKLAM advertisement1

Serap Zincir ve Zerrin Özer

"ŞARKI SIZINCA ÇOK SİNİRLENDİM"

Şarkının sosyal medyaya kısa bir bölümünün sızdırılması hakkında konuşan Zerrin Özer, "Onun azı falan olmaz. Az bir şey sızmış ama onun azı olmaz. Çok sinirlendim şarkının sızmasına. Hiç kimseyi zan altında bırakamam asla da sevmem. Ter içinde kaldım şu anda. Herkesin akıllı olması gerekiyor böyle bir zamanda. Herkes akıllı olsun" ifadelerini kullandı.