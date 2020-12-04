Curcumin adlı hastalıkların tedavisinde sık sık kullanılan madde zerdeçalın ana maddesidir. Bunun yanında içeriğinde magnezyum ve demir de bulunmaktadır. Curcumin maddesi uyku düzensizliği ve kas ağrılarında oldukça etkili bir madde olarak bilinmektedir.
Zerdeçalın Faydaları Nelerdir?
Yazımızın bu kısmında size maddeler halinde zerdeçalın sağladığı faydalardan bahsedeceğiz. Daha pek çok faydasının olduğunu bildiğimiz zerdeçalın en önemli faydalarını sizlerle paylaştık.
1-Kanser ve İltihap
Zerdeçalın en önemli özelliği çok güçlü bir antioksidan olmasıdır. İltihap birçok hastalığın başlangıç nedeni olabilir bu durumda zerdeçal ile hazırlayacağınız kürler sağlığınıza kavuşmakta imdadınıza yetişecektir. Ayrıca kanser olma olasılığınızı azaltarak daha sağlıklı olmanızı sağlar.
2-Obezite ile Mücadele
Zerdeçal aynı zamanda metabolizma hızlandırıcı olarak da bilinmektedir. İçeriğinde ki maddeler sayesinde yağ hücrelerini kırarak daha rahat kilo vermenizi sağlamaktadır. Yağlı yemekler de baharat olarak veya yağlı yemeklerden sonra tüketmeniz halinde yemeklerin hazmını kolaylaştırdığı gözlenmiştir.
3-Alzheimer Hastalığının İlerlemesi
Zerdeçal tam olarak kanıtlanmasa da bu hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatabilmektedir.
4-Diyabeti Düzenleme
Diyabet hastalarının kullanması durumunda vücuttaki kan şekerini dengede tutar.
5-Bağışıklık Sistemini Güçlendirilmesi
Özellikle kırgınlık durumlarında hem çocukların hem de yetişkinlerin kullanması tavsiye edilir.
6-Sindirim Sistemi Sağlığı
Gaz ve Hazımsızlık problemleri için çiğ olarak tüketilen zerdeçal birebir etkilidir.
Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?
Taze zerdeçalı çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Aroması fazla olduğu için tadı biraz acı gelebilir ve boğazınızı yakabilir bunun için çay olarak tüketmek daha kolay ve pratik olacaktır. Bu konuda zerdeçalın fazlasının vücut sağlığı için zararlı olabileceğini hatırlatarak devam edelim.
Malzemeler:
1 çay kaşığı zerdeçal
2 su bardağı su
1 çay kaşığı zencefil
Limon
Bal
Hazırlanışı:
Taze zencefil kullanacaksanız kabuğunu soyduktan sonra toz haline gelene kadar ezmelisiniz. Zencefili taze kullanacaksanız soyduktan sonra rendelemelisiniz. Lifli bir yapısı olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Zerdeçalı ve zencefili kaynattığınız suyun içerisine atarak demlenmesini bekliyoruz. Çayı zayıflamak için kullanacaksanız limon, salatalık ve taze nane de eklemenizi tavsiye ederiz. Bu karışımı soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. İçimini kolaylaştırmak için demlendikten sonra bal da ilave edebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!