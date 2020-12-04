Curcumin adlı hastalıkların tedavisinde sık sık kullanılan madde zerdeçalın ana maddesidir. Bunun yanında içeriğinde magnezyum ve demir de bulunmaktadır. Curcumin maddesi uyku düzensizliği ve kas ağrılarında oldukça etkili bir madde olarak bilinmektedir.

Zerdeçalın Faydaları Nelerdir?

Yazımızın bu kısmında size maddeler halinde zerdeçalın sağladığı faydalardan bahsedeceğiz. Daha pek çok faydasının olduğunu bildiğimiz zerdeçalın en önemli faydalarını sizlerle paylaştık.

1-Kanser ve İltihap



Zerdeçalın en önemli özelliği çok güçlü bir antioksidan olmasıdır. İltihap birçok hastalığın başlangıç nedeni olabilir bu durumda zerdeçal ile hazırlayacağınız kürler sağlığınıza kavuşmakta imdadınıza yetişecektir. Ayrıca kanser olma olasılığınızı azaltarak daha sağlıklı olmanızı sağlar.

2-Obezite ile Mücadele

Zerdeçal aynı zamanda metabolizma hızlandırıcı olarak da bilinmektedir. İçeriğinde ki maddeler sayesinde yağ hücrelerini kırarak daha rahat kilo vermenizi sağlamaktadır. Yağlı yemekler de baharat olarak veya yağlı yemeklerden sonra tüketmeniz halinde yemeklerin hazmını kolaylaştırdığı gözlenmiştir.

3-Alzheimer Hastalığının İlerlemesi

Zerdeçal tam olarak kanıtlanmasa da bu hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatabilmektedir.

4-Diyabeti Düzenleme

Diyabet hastalarının kullanması durumunda vücuttaki kan şekerini dengede tutar.

5-Bağışıklık Sistemini Güçlendirilmesi

Özellikle kırgınlık durumlarında hem çocukların hem de yetişkinlerin kullanması tavsiye edilir.

6-Sindirim Sistemi Sağlığı

Gaz ve Hazımsızlık problemleri için çiğ olarak tüketilen zerdeçal birebir etkilidir.

Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

Taze zerdeçalı çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Aroması fazla olduğu için tadı biraz acı gelebilir ve boğazınızı yakabilir bunun için çay olarak tüketmek daha kolay ve pratik olacaktır. Bu konuda zerdeçalın fazlasının vücut sağlığı için zararlı olabileceğini hatırlatarak devam edelim.

Malzemeler:

1 çay kaşığı zerdeçal

2 su bardağı su

1 çay kaşığı zencefil

Limon

Bal



Hazırlanışı:

Taze zencefil kullanacaksanız kabuğunu soyduktan sonra toz haline gelene kadar ezmelisiniz. Zencefili taze kullanacaksanız soyduktan sonra rendelemelisiniz. Lifli bir yapısı olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Zerdeçalı ve zencefili kaynattığınız suyun içerisine atarak demlenmesini bekliyoruz. Çayı zayıflamak için kullanacaksanız limon, salatalık ve taze nane de eklemenizi tavsiye ederiz. Bu karışımı soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. İçimini kolaylaştırmak için demlendikten sonra bal da ilave edebilirsiniz.