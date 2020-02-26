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Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı 'Zemheri'de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri bu akşam heyecan dolu 7. bölümüyle ekrana gelecek. Firuze henüz babasının kurtulmasına sevinmeye fırsat bile bulamadan kendisini Elvan’ın özgürlüğü için yeni bir mücadelenin başlangıcında bulur. Üstelik önündeki engel yine Ertan’dır.

Ayaz ise hiçbir şeyden habersiz Firuze için endişelenmektedir ancak eli kolu bağlıdır. Safiye yaptığı seçimin bedelini ödemeye başlamıştır. Bu durum Ayaz ve Berrak’ı geri dönüşsüz bir yola sokmak üzeredir. Ancak Berrak asla vazgeçmeye niyetli değildir. Ayaz'ı kaybetmemek için yeni bir planın peşindedir.

Ayaz, Firuze'yle önlerindeki bütün engellerin kalktığını düşünmekte ve gelecekle ilgili masum hayaller kurmaktadır. Ancak Ertan yüzünden yolları yine beklemedikleri bir yöne doğru ilerlemektedir, üstelik bu sefer öncekinden de acımasız bir biçimde.

Zemheri, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Zemheri’nin 7. Bölüm Tanıtımları: