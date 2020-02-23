Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Firuze’nin telaşla kardeşine ne olduğunu anlamaya çalıştığı, gözyaşlarına hakim olamayan Elvan’ın ise şoka girdiği fragmanda Ayaz, Ertan ve Berrak’la iplerini koparıyor. Ayaz’ın sözleri üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Berrak, Ertan’la yüzleşirken eve dönen Yaşar, ailesinin yüzünü güldürüyor. Ertan Firuze’yi, Elvan’ın geleceğiyle tehdit ederken, çıkmaza giren Firuze’nin vereceği karar merakla bekleniyor.

ZEMHERİ’NİN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Uçurumun kenarından dönen Firuze, yaşadığı korkuyu atlatamadan Ertan'ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kaldı. Ayaz, Firuze'nin Ertan'a karşı mücadelesinde elinden geleni yaparken, Safiye oğlunun özgürlüğü için her şeyi itiraf etmeye karar verdi ancak itiraf dilekçesini veremeden Ayaz'a yakalandı. Oğlunun yaşadıklarına daha fazla dayanamadığı için ölmeyi seçen Safiye, tedavisini yarım bıraktı. Faruk'un Sevda'yı eve getirmesi Aliye'yi çileden çıkardı. Mehveş ve Ertan dilekçenin ortaya çıkmasıyla panik olurken, bunu duyan Ayaz olanları Firuze'ye anlattı. Duydukları karşısında heyecanını gizleyemeyen Firuze ile Ayaz arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Ertan'ın yeni hamlesi Aliye'yi evde işe almak olurken, bu durum karşısında Firuze iyice köşeye sıkıştı. Firuze'yi düştüğü çıkmazdan kurtarmak için dilekçenin peşine düşen Ayaz, hiç ummadığı bir kişinin yardımıyla karşılaştı. Ertan'ın davranışlarına artık tahammül edemeyen Mehveş, çalışma odasında yakaladığı Ayaz'a dilekçeyi kendi elleriyle verdi. Firuze ve Ayaz arasındaki bağı anlamaya çalışan Ertan bir kez daha Firuze’nin karşısına çıktı. Ertan, “Ayaz senin için kim?” sorusuyla Firuze’yi köşeye sıkıştırdı. Bu sırada Yasin’in saldırısından kendini korumaya çalışan Elvan, gözyaşları içinde Firuze’nin yanına geldi. Perişan halde görünen Elvan’ın “Ben öldürdüm abla!” dediği anlar ekran başındakileri şoke etti. “Ertan bu durumdan faydalanacak mı?” sorusu akla gelirken, Firuze’nin Elvan için neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.