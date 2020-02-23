23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Firuze’nin telaşla kardeşine ne olduğunu anlamaya çalıştığı, gözyaşlarına hakim olamayan Elvan’ın ise şoka girdiği fragmanda Ayaz, Ertan ve Berrak’la iplerini koparıyor. Ayaz’ın sözleri üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Berrak, Ertan’la yüzleşirken eve dönen Yaşar, ailesinin yüzünü güldürüyor. Ertan Firuze’yi, Elvan’ın geleceğiyle tehdit ederken, çıkmaza giren Firuze’nin vereceği karar merakla bekleniyor.
ZEMHERİ’NİN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Uçurumun kenarından dönen Firuze, yaşadığı korkuyu atlatamadan Ertan'ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kaldı. Ayaz, Firuze'nin Ertan'a karşı mücadelesinde elinden geleni yaparken, Safiye oğlunun özgürlüğü için her şeyi itiraf etmeye karar verdi ancak itiraf dilekçesini veremeden Ayaz'a yakalandı. Oğlunun yaşadıklarına daha fazla dayanamadığı için ölmeyi seçen Safiye, tedavisini yarım bıraktı. Faruk'un Sevda'yı eve getirmesi Aliye'yi çileden çıkardı. Mehveş ve Ertan dilekçenin ortaya çıkmasıyla panik olurken, bunu duyan Ayaz olanları Firuze'ye anlattı. Duydukları karşısında heyecanını gizleyemeyen Firuze ile Ayaz arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Ertan'ın yeni hamlesi Aliye'yi evde işe almak olurken, bu durum karşısında Firuze iyice köşeye sıkıştı. Firuze'yi düştüğü çıkmazdan kurtarmak için dilekçenin peşine düşen Ayaz, hiç ummadığı bir kişinin yardımıyla karşılaştı. Ertan'ın davranışlarına artık tahammül edemeyen Mehveş, çalışma odasında yakaladığı Ayaz'a dilekçeyi kendi elleriyle verdi. Firuze ve Ayaz arasındaki bağı anlamaya çalışan Ertan bir kez daha Firuze’nin karşısına çıktı. Ertan, “Ayaz senin için kim?” sorusuyla Firuze’yi köşeye sıkıştırdı. Bu sırada Yasin’in saldırısından kendini korumaya çalışan Elvan, gözyaşları içinde Firuze’nin yanına geldi. Perişan halde görünen Elvan’ın “Ben öldürdüm abla!” dediği anlar ekran başındakileri şoke etti. “Ertan bu durumdan faydalanacak mı?” sorusu akla gelirken, Firuze’nin Elvan için neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.
Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!