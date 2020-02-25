Ertan ve Firuze nikah masasında!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin 7. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Sezen Aksu’nun, Firuze şarkısı eşliğinde ekrana gelen duygusal tanıtım büyük beğeni topladı. Ertan’ın Firuze’yi çok zor bir kararın eşiğine sürüklediği tanıtımda Firuze ve Ertan’ı el ele gören Ayaz’ın yaşadığı hayal kırıklığı gözlerinden okunuyor. Ertan’la birlikte nikah masasına oturan Firuze izleyenleri şoke ederken, vereceği yanıt merakla bekleniyor.

ZEMHERİ’NİN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Firuze henüz babasının kurtulmasına sevinmeye fırsat bile bulamadan kendisini Elvan’ın özgürlüğü için yeni bir mücadelenin başlangıcında bulur. Üstelik önündeki engel yine Ertan’dır. Ayaz ise hiçbir şeyden habersiz Firuze için endişelenmektedir ancak eli kolu bağlıdır.

Safiye yaptığı seçimin bedelini ödemeye başlamıştır. Bu durum Ayaz ve Berrak’ı geri dönüşsüz bir yola sokmak üzeredir. Ancak Berrak asla vazgeçmeye niyetli değildir. Ayaz’ı kaybetmemek için yeni bir planın peşindedir. Ayaz, Firuze’yle önlerindeki bütün engellerin kalktığını düşünmekte ve gelecekle ilgili masum hayaller kurmaktadır. Ancak Ertan yüzünden yolları yine beklemedikleri bir yöne doğru ilerlemektedir, üstelik bu sefer öncekinden de acımasız bir biçimde.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

ZEMHERİ 6. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zemheri yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!